Происшествия
Lenta.ruБольницу в Коммунарке «заминировали»
По данным ТАСС, 9 мая в столичные правоохранительные органы неоднократно по телефону поступали сообщения о минировании медицинских учреждений. На данный момент «заминировано» около десяти больниц, в том числе в Коммунарке. Ни в одном случае не проводилась эвакуация.
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Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Evo-rus.com 09:31
Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32
Происшествия
В Москве произошел пожар в больнице
На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС.
Российская газета 14:18
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Общество
В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню и выступил перед россиянами
Будущее России. Национальные проекты 03:00
Армия и оружие
В Венесуэле нашли три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии
Военные обнаружили три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии на территории Венесуэлы, сообщило министерство обороны страны.
РИА Новости 13:45
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Общество
О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России
В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 11:57
Общество
Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»
Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
Известия 09:30
Общество
В Сеуле закрыли бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса
Власти Сеула закрыли на неопределенный срок все ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции в городском районе Итхэвон, сообщает агентство Yonhap.
Полит.ру 10:12
Общество
В МЧС Дагестана объяснили звучание военной музыки с минаретов мечетей
Сегодня, 9 мая, из рупоров, установленных на минаретах нескольких мечетей Махачкалы, звучали песни военных лет.
Голос степи 14:27
Общество
Дуров назвал 7 причин не переезжать в США
vtomske.ru вчера в 00:10
Политика
Косачёв оценил заявление Белого дома о странах — победителях нацизма
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление Белого дома в Instagram, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 11:30
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
Общество
Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом
Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году.
Известия 09:26
Политика
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена
«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Московский фотограф показал архивное фото с голой Собчак
Московский фотограф Александр Гусов опубликовал в Instagram снимок обнаженной телеведущей Ксении Собчак.
URA.Ru 12:53
Политика
Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства.
Вести.Ru 10:25
Происшествия
На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса
Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
Наука
Названы страны, где скоро станет невозможно жить
Комсомольская правда вчера в 21:17
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:02
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08