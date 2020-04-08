В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости. По его словам, в больницу с гипертоническим кризом поступил пациент, сестра которого вернулась из Москвы.

Происшествия Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.

Происшествия Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.

Экономика Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Названы самые яркие симптомы коронавируса Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавируса.

Экономика Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».

Политика Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.

Общество Министр здравоохранения Федор Орлов ушел в отставку Как только что стало известно нашему порталу из собственных источников, министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов ушел в отставку.

Экономика Саратовская облдума поддержала первый пакет мер поддержки бизнеса Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) предложил подумать о сокращении расходов правительства, отметив, что исполнительная власть с учетом половинчатости мер поддержки, должна подать пример, начав с себя.