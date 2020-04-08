Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБольницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости. По его словам, в больницу с гипертоническим кризом поступил пациент, сестра которого вернулась из Москвы.
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В Крыму закрыли больницу из-за пациента с подозрением на COVID-19

РИА Новости04:53

В Крыму закрыли больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус

RT на русском04:23

Больница в Армянске под угрозой закрытия из-за коронавируса

РИА Новости Крым03:07

Больница Армянска может оказаться очагом заражения коронавирусом

КИА03:24

Целую больницу в Армянске закрывают из-за угрозы заражения коронавирусом

Форпост Севастополь03:13

Закроют ли Армянск из-за коронавируса: Прогнозы и мнения

КП - Крым06:04

Армянск может стать очагом коронавируса

Вести.Севастополь03:03
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Происшествия

Ограбленная ради продуктов российская пенсионерка умерла

80-летная жительница Казани, которая стала жертвой похитителя тележки с продуктами, умерла.
Lenta.ru 06:56
Политика

В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:47
Общество

У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
РИА Новости 07:10
Шоу-бизнес

Жена Александра Гордона призналась, что «офигела от самоизоляции»

Millionaire.ru 04:37
Технологии

Sony представила геймпад для PlayStation 5

Коммерсантъ 04:40
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Общество

Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля

В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Znak.com 06:26
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.
РБК 01:39
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Общество

Прибывшие из России в Китай 20 граждан КНР заражены коронавирусом

Диагноз «коронавирус» был подтвержден за минувшие сутки у прибывших в Китай из Москвы транзитом через Владивосток 20 граждан КНР.
ИА Красная Весна 06 апреля в 01:31
Экономика

Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков

Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Российская газета 03:42
Шоу-бизнес

Киркоров назвал свои отношения с Зеленским «добрыми и светлыми»

Взгляд.ру 02:59
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

Известия вчера в 23:45
Общество

Роструд объяснил, как получат зарплату за нерабочий апрель

В ведомстве пояснили, что порядок начисления зарплаты за простой нерабочий день отличается от нерабочего выходного и нерабочего праздничного.
Nur24.ru вчера в 10:34
Общество

Названы самые яркие симптомы коронавируса

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавируса.
РИА Новости 06:11
Происшествия

Пожилого российского историка избили в очереди за медицинскими масками

В Москве неизвестный избил российского историка, 82-летнего Владислава Назарова, когда тот находился в аптеке и стоял в очереди за медицинскими масками.
Lenta.ru 06:16
Шоу-бизнес

У 67-летней Елены Степаненко появился ухажер, который моложе ее

ГлобалМСК.ру 04:26
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
Общество

Гость Соловьева заявил о связи коронавируса с контролем планеты

"У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем", — добавил при этом гость Соловьева.
Neva.Today 04:26
Армия и оружие

Украинского офицера после обмена с ДНР приговорили за госизмену

В 2014-2016 годах офицер ВСУ находился в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а позже, после обмена, его задержали по подозрению в сотрудничестве с «террористами».
Lenta.ru 06:45
Хоккей

Фрэттин, Виртанен, Санников и Галузин покинут «Ак Барс»

В ближайшее время команду покинут нападающие Мэтт Фрэттин, Степан Санников, Владимир Галузин и защитник Ессе Виртанен.
Спорт БИЗНЕС Online 02:00
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Политика

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине

Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
РИА Новости 03:45
Экономика

Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
BFM.ru 04:49
Общество

Министр здравоохранения Федор Орлов ушел в отставку

Как только что стало известно нашему порталу из собственных источников, министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов ушел в отставку.
Astrakhanpost.ru 06:36
Экономика

Саратовская облдума поддержала первый пакет мер поддержки бизнеса

Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) предложил подумать о сокращении расходов правительства, отметив, что исполнительная власть с учетом половинчатости мер поддержки, должна подать пример, начав с себя.
Взгляд-инфо 04:07
Общество

В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников

Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.
RT на русском 06:24
Армия и оружие

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе

Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Piter.tv 05:44
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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