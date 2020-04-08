Коронавирус
Lenta.ruБольницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости. По его словам, в больницу с гипертоническим кризом поступил пациент, сестра которого вернулась из Москвы.
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Происшествия
Ограбленная ради продуктов российская пенсионерка умерла
80-летная жительница Казани, которая стала жертвой похитителя тележки с продуктами, умерла.
Политика
В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус
У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
Шоу-бизнес
Жена Александра Гордона призналась, что «офигела от самоизоляции»
Технологии
Sony представила геймпад для PlayStation 5
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Общество
Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля
В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Происшествия
Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер
Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Общество
Прибывшие из России в Китай 20 граждан КНР заражены коронавирусом
Диагноз «коронавирус» был подтвержден за минувшие сутки у прибывших в Китай из Москвы транзитом через Владивосток 20 граждан КНР.
Экономика
Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков
Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Шоу-бизнес
Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился
Общество
Роструд объяснил, как получат зарплату за нерабочий апрель
В ведомстве пояснили, что порядок начисления зарплаты за простой нерабочий день отличается от нерабочего выходного и нерабочего праздничного.
Общество
Названы самые яркие симптомы коронавируса
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавируса.
Происшествия
Пожилого российского историка избили в очереди за медицинскими масками
В Москве неизвестный избил российского историка, 82-летнего Владислава Назарова, когда тот находился в аптеке и стоял в очереди за медицинскими масками.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Общество
Гость Соловьева заявил о связи коронавируса с контролем планеты
"У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем", — добавил при этом гость Соловьева.
Армия и оружие
Украинского офицера после обмена с ДНР приговорили за госизмену
В 2014-2016 годах офицер ВСУ находился в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а позже, после обмена, его задержали по подозрению в сотрудничестве с «террористами».
Хоккей
Фрэттин, Виртанен, Санников и Галузин покинут «Ак Барс»
В ближайшее время команду покинут нападающие Мэтт Фрэттин, Степан Санников, Владимир Галузин и защитник Ессе Виртанен.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине
Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Экономика
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам
Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
Общество
Министр здравоохранения Федор Орлов ушел в отставку
Как только что стало известно нашему порталу из собственных источников, министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов ушел в отставку.
Экономика
Саратовская облдума поддержала первый пакет мер поддержки бизнеса
Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) предложил подумать о сокращении расходов правительства, отметив, что исполнительная власть с учетом половинчатости мер поддержки, должна подать пример, начав с себя.
Общество
В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников
Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.
Армия и оружие
Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе
Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.