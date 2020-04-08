В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости. По его словам, в больницу с гипертоническим кризом поступил пациент, сестра которого вернулась из Москвы.

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Космос «Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.

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Общество Аксёнов пригрозил крымчанам комендантским часом за несоблюдение режима Сложившаяся в больнице Армянска ситуация с распространением инфекции и частые случаи нарушения режима самоизоляции в других городах могут вынудить власти ужесточить меры противодействия коронавирусу.

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Политика В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.

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