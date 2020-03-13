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РБКРБК
Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
РБК
  • РБК
Смотрите также
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.В источнике
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С чего всё начиналось
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Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
РБК 13:02
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Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

РБК 13:02
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В Москве приняли новые меры из-за коронавируса

Lenta.ru 13:53
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Московские больницы из-за коронавируса перестали пускать посетителей

Эхо Москвы 13:31
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