Здоровье
РБКБольницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).
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с чего всё началось
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.РБКвчера в 13:02
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