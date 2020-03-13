Здоровье

РБКРБКБольницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
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с чего всё началось

Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

Об отмене дня открытых дверей объявлено также на Instagram-странице больницы имени А. К. Ерамишанцева РБК направил запрос в Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По состоянию на 13 марта в России выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19.
РБК13:02

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Московские больницы перестали пускать посетителей из-за коронавируса

REGNUM15:25

Больницы Москвы ограничили посещение пациентов из-за коронавируса

Газета.Ru15:20

Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

РБК13:02

Больницы Москвы закрыли для посетителей из-за коронавируса

News.ru14:10

В Москве приняли новые меры из-за коронавируса

Lenta.ru13:53

Московские больницы из-за коронавируса перестали пускать посетителей

Эхо Москвы13:31

В московские больницы перестали пускать посетителей из-за коронавируса

Росбалт14:30
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