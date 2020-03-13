Здоровье
РБКБольницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса
Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.
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с чего всё началось
Об отмене дня открытых дверей объявлено также на Instagram-странице больницы имени А. К. Ерамишанцева РБК направил запрос в Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. По состоянию на 13 марта в России выявлено 11 новых случаев заражения COVID-19.РБК13:02
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