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REGNUM
REGNUM

Больницы Ямала получат из резервного фонда 353,9 млн рублей

Салехард, 14 августа 2020, 15:37 — REGNUM Больницы Ямала получат 353,9 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на компенсацию расходов, увеличенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
 на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).
The Moscow Postвчера в 10:58
Подробнее о событии
Российская газета

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Российская газетавчера в 11:05
Вести.Ru

Кабмин выделил дополнительные средства для поддержки медицинских организаций и школ

Вести.Ruвчера в 16:22
Версия-Саратов

Премьер-министр выделил региону 362 миллиона рублей на поддержку больниц. Деньги переведут в ТФОМС

Версия-Саратоввчера в 11:42
ТАСС

Подмосковье получит 4,9 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений

ТАСС05:41
Парламентская газета

На поддержку медучреждений дополнительно направят 47,5 млрд рублей

Парламентская газетавчера в 10:41
ПРАЙМ

Мишустин направил еще около 47,5 млрд рублей медицинским учреждениям

ПРАЙМвчера в 10:39
Вечерняя Москва

Мишустин подписал распоряжение о поддержке медучреждений

Вечерняя Москвавчера в 10:33

Нетаньяху: Соглашение Израиля и ОАЭ является историческим прорывом

Накануне, выступая на пресс-конференции, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сказал, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является «историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке», пишет ТАСС.
Нетаньяху: Соглашение Израиля и ОАЭ является историческим прорывом
Страна Советов on-line03:00
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Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода направились на акцию протеста в центр города после того, как премьер-министр Белоруссии Сергей Румас отказался обсуждать с ними условия прекращения забастовки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru09:28
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МВД Белоруссии уточнило позицию об издевательствах над задержанными

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, который ранее заявил об отсутствии сведений об избиениях и издевательствах, уточнил свою позицию, как сообщает белорусская служба «Радио Свобода».
Общественная служба новостей10:36
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REGNUM23:04
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В Fall Guys появится скин разведчика из Team Fortress 2

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CyberSport.ruвчера в 07:21

Kia привезет в Россию новый кроссовер Sorento

На российском рынке Kia Sorento предложат с 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 180 л.с. и 199-сильным дизельным агрегатом объемом 2,2 л. Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом.
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