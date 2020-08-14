Больницы Ямала получат из резервного фонда 353,9 млн рублей
Смотрите также
Нетаньяху: Соглашение Израиля и ОАЭ является историческим прорывом
ЦИК Белоруссии утвердил итоги выборов, Лукашенко избран президентом
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
Президент Литвы призвал провести в Белоруссии новые выборы
Премьер-министр Белоруссии отказался общаться с рабочими МТЗ в Минске
МВД Белоруссии уточнило позицию об издевательствах над задержанными
Путин заявил о снижении темпов ввода жилья в РФ на 11%
Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти
Глава Белорусской церкви призвал Лукашенко остановить насилие в стране
В Сети появился протокол допроса, на котором Ефремов признал свою вину
Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд
США направят на переговоры с Россией «наиболее серьёзную» делегацию
Группа Little Big выпустила новый клип про любовь к еде
В Москве задержали убившего и расчленившего жену мужчину
Певица Наталья Подольская сообщила о беременности
После российского курорта Лера Кудрявцева улетела на отдых в Турцию
Премьер-министр Болгарии сообщил о планах изменить конституцию страны
Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС
Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
В Воронеже задержали водителя, который сбил коляску с ребенком
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии
Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии
Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
США направят на переговоры с Россией «наиболее серьёзную» делегацию
В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
Минобороны предложило засекретить служебную информацию об обороне
Салехард, 14 августа 2020, 15:37 — REGNUM Больницы Ямала получат 353,9 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на компенсацию расходов, увеличенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).
Подробнее о событии
Кабмин выделил дополнительные средства для поддержки медицинских организаций и школ
Вести.Ruвчера в 16:22
Премьер-министр выделил региону 362 миллиона рублей на поддержку больниц. Деньги переведут в ТФОМС
Версия-Саратоввчера в 11:42