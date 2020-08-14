Названа оптимальная частота перезагрузки смартфона

По словам специалиста, перезагружать смартфон без надобности не стоит, а вот если начинают наблюдаться непривычные сбои в видео отсутствия подключения к беспроводной сети, или подтормаживания, то это уже может указывать на наличие ошибок в системе, которые можно устранить перезагрузкой.