Экономика

REGNUMREGNUMБольницы Ямала получат из резервного фонда 353,9 млн рублей

Салехард, 14 августа 2020, 15:37 — REGNUM Больницы Ямала получат 353,9 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на компенсацию расходов, увеличенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
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 на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).
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Мишустин направил еще около 47,5 млрд рублей медицинским учреждениям

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Футбол

Газизов об отсутствии Тедеско в заявке «Спартака»: после игры скажу

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Знаменитейший советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров отказался комментировать появившуюся информацию о разводе певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.
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США направят на переговоры с Россией «наиболее серьёзную» делегацию

Соединённые Штаты направят на переговоры с Россией в Вене одну из самых высокопоставленных делегаций в истории, заявил американский спецпредставитель Маршалл Биллингсли.
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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МВД пресекло незаконный вывод миллиардов из России

Полиция перекрыла канал незаконного вывода денежных средств из России, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
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