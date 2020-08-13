Экономика
REGNUMБольницы Ямала получат из резервного фонда 353,9 млн рублей
Салехард, 14 августа 2020, 15:37 — REGNUM Больницы Ямала получат 353,9 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на компенсацию расходов, увеличенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).The Moscow Postвчера в 10:58
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Кабмин выделил дополнительные средства для поддержки медицинских организаций и школ
Вести.Ruвчера в 16:22
Премьер-министр выделил региону 362 миллиона рублей на поддержку больниц. Деньги переведут в ТФОМС
Версия-Саратоввчера в 11:42
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Общество
Медведев заработал в 2019 году на посту премьера 11 млн рублей
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заработал в 2019 году, когда занимал пост главы правительства РФ, 11 млн 51 тыс. рублей.
ТАСС 11:01
Политика
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из страны, передает "БелТА".
Газета.Ru 06:17
Происшествия
Глава Ставрополья взял под контроль историю о сбитой насмерть девочке
РИА Новости 01:59
Общество
У Дома правительства в Минске накапливаются протестующие
Минск, 14 августа 2020, 17:45 — REGNUM Многотысячная толпа собралась на площади Независимости в Минске, где находится дом правительства.
REGNUM 10:45
Происшествия
На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД
Российская газета 02:28
Политика
Лукашенко считает, что протесты в Белоруссии организовали за рубежом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что массовые протесты в Белоруссии, начавшиеся после президентских выборов в республике, были организованы из-за рубежа.
Газета.Ru 12:32
Шоу-бизнес
Валентина Легкоступова скончалась
На 55-м году скончалась Валентина Легкоступова. Об этом в своем "Инстаграме" сообщила ее дочь Анетта Бриль.
Вести.Ru 11:41
Футбол
Газизов об отсутствии Тедеско в заявке «Спартака»: после игры скажу
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что прокомментирует отсутствие главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско в заявке на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" после игры.
РИА Новости 12:30
Шоу-бизнес
Киркоров отказался комментировать слухи о разводе Пугачевой и Галкина
Знаменитейший советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров отказался комментировать появившуюся информацию о разводе певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.
CT news вчера в 12:45
Фигурное катание
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
За четыре года обучения на бакалавриате фигуристка заплатит 1,32 млн рублей.
Газета.Ru 09:32
Спорт
Игру Total War Saga загрузили более миллиона раз
Экономика сегодня 11:18
Политика
Лукашенко попросил не избивать упавших и лежащих митингующих
«Единственное, попрошу и министра, и других: мы всё-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать», попросил глава государства.
Ореанда-Новости 12:43
Кино
Художник показал Шайю Лабафа в образе Росомахи
News.ru вчера в 07:40
Происшествия
Полиция задерживает протестующих у посольства Белоруссии в Москве
Аналогичные акции проходили у посольств Белоруссии в Грузии и Латвии. Собравшиеся в Москве люди также встали в "цепь солидарности".
Коммерсантъ вчера в 14:18
Политика
Главы МИД ЕС приняли решение ввести новые санкции против Белоруссии
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении "официальных лиц Белоруссии, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека".
ТАСС 12:23
Гаджеты
Бюджетный смартфон Realme C12 получил АКБ на 6000 мАч
Megaobzor.com 07:42
Общество
МИД опроверг сообщения о платной помощи для россиян за рубежом
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 10:36
Политика
Польский депутат ЕП призвал применить санкции к РФ из-за Белоруссии
Парламентарий заявил, что Польша выступает с предложением ввести санкции против России.
Слово и Дело вчера в 04:12
Игры
Вышло первое обновление Horizon Zero Dawn для ПК с рядом исправлений
Guerrilla Games выпустила первую заплатку для компьютерной версии Horizon Zero Dawn.
3DNews 08:34
Шоу-бизнес
Алена Кравец заявила, что Юлии Началовой не нравится ее памятник
Во сне Кравец разговаривала с Началовой где-то минут десять, а затем Юлия для нее спела, пишет Собеседник.
Topdaynews.ru 12:27
Экономика
Долги Правительства Мишустина выросли до 14,77 трлн рублей
На 1 июля чистый госдолг России достиг значения 1,55 трлн руб. (долговые обязательства 14,77 трлн против 13,22 трлн руб. ликвидных резервов), подсчитали в РБК на основе статистических данных Минфина и Центробанка.
Накануне.Ru вчера в 00:07
Общество
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Ранее издание РБК сообщило об отмене банком бесплатной рассылки уведомлений о переводах на карты.
BFM.ru 07:40
Политика
США направят на переговоры с Россией «наиболее серьёзную» делегацию
Соединённые Штаты направят на переговоры с Россией в Вене одну из самых высокопоставленных делегаций в истории, заявил американский спецпредставитель Маршалл Биллингсли.
RT на русском 10:50
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:54
Общество
Иван Ургант осудил насилие в Белоруссии
Российский актер и телеведущий Иван Ургант прокомментировал ситуацию в Белоруссии, где прошли беспорядки после президентских выборов.
ТАСС 04:49
Игры
Улицы влекут людей: CDPR выяснила, какой из жизненных путей Ви больше всего интересен игрокам в Cyberpunk 2077
Ответы предоставили более 169 тысяч людей. Из них 38,1 % изберут при первом прохождении Cyberpunk 2077 жизненный путь дитя улиц.
3DNews 05:00
Происшествия
МВД пресекло незаконный вывод миллиардов из России
Полиция перекрыла канал незаконного вывода денежных средств из России, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Газета.Ru 09:34