с чего всё началось

Салехард, 14 августа 2020, 15:37 — REGNUM Больницы Ямала получат 353,9 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на компенсацию расходов, увеличенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Общество Медведев заработал в 2019 году на посту премьера 11 млн рублей Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заработал в 2019 году, когда занимал пост главы правительства РФ, 11 млн 51 тыс. рублей.

Общество У Дома правительства в Минске накапливаются протестующие Минск, 14 августа 2020, 17:45 — REGNUM Многотысячная толпа собралась на площади Независимости в Минске, где находится дом правительства. 19

Шоу-бизнес Валентина Легкоступова скончалась На 55-м году скончалась Валентина Легкоступова. Об этом в своем "Инстаграме" сообщила ее дочь Анетта Бриль. 456

Футбол Газизов об отсутствии Тедеско в заявке «Спартака»: после игры скажу Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что прокомментирует отсутствие главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско в заявке на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" после игры.

Шоу-бизнес Киркоров отказался комментировать слухи о разводе Пугачевой и Галкина Знаменитейший советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров отказался комментировать появившуюся информацию о разводе певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. 25

Происшествия Полиция задерживает протестующих у посольства Белоруссии в Москве Аналогичные акции проходили у посольств Белоруссии в Грузии и Латвии. Собравшиеся в Москве люди также встали в "цепь солидарности". 45

Политика Главы МИД ЕС приняли решение ввести новые санкции против Белоруссии Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении "официальных лиц Белоруссии, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека". 10

Общество МИД опроверг сообщения о платной помощи для россиян за рубежом Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Экономика Долги Правительства Мишустина выросли до 14,77 трлн рублей На 1 июля чистый госдолг России достиг значения 1,55 трлн руб. (долговые обязательства 14,77 трлн против 13,22 трлн руб. ликвидных резервов), подсчитали в РБК на основе статистических данных Минфина и Центробанка. 1,9K

Политика США направят на переговоры с Россией «наиболее серьёзную» делегацию Соединённые Штаты направят на переговоры с Россией в Вене одну из самых высокопоставленных делегаций в истории, заявил американский спецпредставитель Маршалл Биллингсли. 67

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. 1,4K

Общество Иван Ургант осудил насилие в Белоруссии Российский актер и телеведущий Иван Ургант прокомментировал ситуацию в Белоруссии, где прошли беспорядки после президентских выборов. 222