Больницы Ямала получат из резервного фонда 353,9 млн рублей
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Салехард, 14 августа 2020, 15:37 — REGNUM Больницы Ямала получат 353,9 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на компенсацию расходов, увеличенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).
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