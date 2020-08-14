На Ставрополье суд арестовал сотрудников вуза МВД

Напомним, ранее следователи выяснили, что 12 сотрудников ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России и ряд других лиц с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов вуза за допуск тех к экзаменам и сдаче зачетов.