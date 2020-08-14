Валентина Легкоступова скончалась в Москве после травмы головы

Бриль заявила, что 6 августа она отправила Легкоступову в наркологическую больницу после того, как обнаружила певицу и ее мужа Юрия Фирсова в состоянии сильного алкогольного опьянения.