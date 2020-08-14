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REGNUM
REGNUM

Больницы Ямала получат из резервного фонда 353,9 млн рублей

Салехард, 14 августа 2020, 15:37 — REGNUM Больницы Ямала получат 353,9 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на компенсацию расходов, увеличенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
 на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).
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