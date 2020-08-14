Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Больницы Ямала получат из резервного фонда 353,9 млн рублей

Салехард, 14 августа 2020, 15:37 — REGNUM Больницы Ямала получат 353,9 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на компенсацию расходов, увеличенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
В сообщении
 на сайте Правительства РФ говорится, что на дополнительное финансовое обеспечение медучреждений будет выделено 47 461 480,1 тыс. рублей (это почти 47,5 млрд рублей).
The Moscow Post13 августа в 10:58
Подробнее о событии
ТАСС

Вологодские больницы для больных с коронавирусом получат господдержку 100 млн рублей

ТАССвчера в 12:14
Rambler News Service

Медучреждениям России выделили около 47,5 млрд рублей

Rambler News Service13 августа в 11:06
ПРАЙМ

Мишустин направил еще около 47,5 млрд рублей медицинским учреждениям

ПРАЙМ13 августа в 10:39
News.ru

Федеральные больницы получат 2,3 млрд руб на зарплаты и стабильную работу

News.ru13 августа в 10:53
Парламентская газета

На поддержку медучреждений дополнительно направят 47,5 млрд рублей

Парламентская газета13 августа в 10:41
Российская газета

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Российская газета13 августа в 11:05
Вечерняя Москва

Мишустин подписал распоряжение о поддержке медучреждений

Вечерняя Москва13 августа в 10:33

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
97

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM02:28
159

Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ruвчера в 19:23
1

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства сообщал, что вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и учителя.
ТАСС01:01
292

Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.comвчера в 10:13
52

Самолет ВВС Белоруссии снова слетал на военный аэродром в Россию

Военно-транспортный самолет Ил-76МД ВВС Белоруссии второй день подряд слетал в Россию — воздушное судно, накануне побывавшее на подмосковном военном аэродроме, совершило очередной полет в РФ.
Lenta.ruвчера в 09:52
197