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REGNUM
REGNUM

В Армении прекращён плановый приём пациентов из-за военного положения

Ереван, 28 сентября 2020, 07:04 — REGNUM Плановый приём пациентов был прекращён в связи с введением военного положения в больницах Армении. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба минздрава страны.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

Медицинские учреждения Армении прекращают плановый прием пациентов из-за военного положения, введенного в стране в связи с событиями в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе минздрава.
РИА Новости23:32
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Армении больницы прекращают плановый прием из-за введенного военного положения

Газета.Ru00:40
Телеканал 360°

Больницы в Армении прекратили плановый прием пациентов из-за военного положения

Телеканал 360°00:33
РИА Новости

Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

РИА Новости23:32
Московский Комсомолец

Больницы Армении закрылись из-за военного положения

Московский Комсомолец23:51
Lenta.ru

Больницы Армении прекратили плановый прием из-за конфликта в Карабахе

Lenta.ru23:53
ИА Красная Весна

Больницы Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

ИА Красная Весна17:25
Sputnik Армения

В медучреждениях Армении прекращается плановый прием пациентов – Минздрав

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