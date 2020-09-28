Ереван, 28 сентября 2020, 07:04 — REGNUM Плановый приём пациентов был прекращён в связи с введением военного положения в больницах Армении. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба минздрава страны.

С чего всё началось Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения Медицинские учреждения Армении прекращают плановый прием пациентов из-за военного положения, введенного в стране в связи с событиями в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе минздрава. РИА Новости 23:32