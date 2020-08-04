Госпитали в столице Ливана Бейруте переполнены пострадавшими при взрыве в порту, сообщил министр здравоохранения страны Мухаммед Хассан. Он заявил, что раненых следует везти в больницы за пределами города.

Больницы в Бейруте переполнены после взрыва в порту

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