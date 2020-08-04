Происшествия
НТВБольницы в Бейруте переполнены после взрыва в порту
Госпитали в столице Ливана Бейруте переполнены пострадавшими при взрыве в порту, сообщил министр здравоохранения страны Мухаммед Хассан. Он заявил, что раненых следует везти в больницы за пределами города.
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Политика
Трамп заявил, что генералы в США считают взрыв в Бейруте нападением
Газета.Ru вчера в 21:13
Политика
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
Армия и оружие
Минобороны РФ заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Актуальные Новости вчера в 08:47
Наука
Предок коронавируса COVID-19 появился еще 70 лет назад
Live24 вчера в 04:45
Космос
Видео: Как человечество может стать космической цивилизацией за 100 лет
Srnsk 01 августа в 21:50
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Хоккей
«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова
CT news вчера в 11:22
Политика
Минтруд заявил о создании механизма проверки гражданства госслужащих
В России создан механизм проверки выполнения требований о гражданстве государственных служащих, сообщили в Минтруде.
RT на русском вчера в 21:52
Политика
Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
РБК вчера в 23:11
Энергетика
Хабаровский ОНФ поднял вопрос завышения цены на газ для населения
РО ОНФ в Хабаровском крае взяло на контроль ситуацию с завышением цен на доставку сжиженного газа в баллонах для жителей поселков Хабаровского района.
Аргументы недели вчера в 06:01
Кино
Фильм «Мулан» выйдет на Disney+ 4 сентября
Стала известна дата выхода ремейка популярного мультфильма "Мулан". Фильм появится на стриминговом сервисе Disney+ 4 сентября.
Piter.tv 00:36
Кино
Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Netflix опубликовал трейлер сериала "Рэтчед" (Ratched), рассказывающий о жизни медсестры Милдред Рэтчед, персонажа романа "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи.
Газета.Ru 01:29
Кино
Amazon представил финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны»
Стриминговый сервис Amazon Prime опубликовал на Youtube-канале трейлер второго сезона сериала "Пацаны" про супергероев.
Экономика сегодня 01:29
Здоровье
Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов вчера в 12:31
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток крупнейшей ошибкой США
Решение США направить свои войска на Ближний Восток является самой большой ошибкой в истории страны.
NewInform вчера в 02:36
Армия и оружие
Десятичасовой перелет китайских Су-30МКК показали на видео
Видео десятичасового учебного-тренировочного полета китайских Су-30МКК привлекло внимание портала The Drive.
Российская газета вчера в 07:25
Футбол
«Уфа» презентовала форму на сезон. На ней изображены Уральские горы
Уральские горы вдохновили нас на создание нового узора, который также одновременно символизирует наш командный дух.
Бомбардир.ру 01:15
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Известия вчера в 04:46
Футбол
Мосгорсуд снизил срок наказания Мамаеву
Мосгорсуд 3 августа в ходе рассмотрения жалобы на приговор снизил срок наказания футболисту Павлу Мамаеву до одного года исправительных работ.
Парламентская газета 03 августа в 10:34
Общество
Вторая ветка метро Екатеринбурга подорожала на 10 млрд рублей
Ранее Александр Высокинский заявлял, что в 2020 году город планирует завершить проектирование второй ветки при поддержке федеральных властей.
Коммерсантъ Екатеринбург 01:00
Происшествия
Суд в Москве приступит к рассмотрению по существу дела Ефремова
Пресненский суд Москвы проведет первое заседание по существу по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС вчера в 17:02
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Общество
Стоимость нефти WTI на торгах в США выросла после взрыва в Бейруте
ТАСС вчера в 15:23
Политика
Дегтярев пообещал не повышать свою зарплату на посту врио губернатора
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев получает такую же зарплату, какая была у Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств предпринимателей и снятого с должности главы края в июле.
РБК 01:10
Авто
Юрий Коропачинский предрек неизбежный крах автомобильной индустрии из-за распространения электромобилей
Основатель производителя графеновых нанотрубок OCSiAl Юрий Коропачинский в издании «Форбс» заявил, что смена автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль приведет к катастрофе в автомобильной промышленности уже в ближайшее время.
KrasNews.com 01:04
Футбол
ЦСКА получит более миллиарда рублей по контракту с новым спонсором
Новостное издание "Коммерсантъ" сообщает, что российский профессиональный футбольный клуб ЦСКА (Москва) благодаря заключению нового спонсорского контракта за два года получит огромную сумму.
CT news вчера в 13:08