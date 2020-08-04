Происшествия
НТВБольницы в Бейруте переполнены после взрыва в порту
Госпитали в столице Ливана Бейруте переполнены пострадавшими при взрыве в порту, сообщил министр здравоохранения страны Мухаммед Хассан. Он заявил, что раненых следует везти в больницы за пределами города.
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В больницах нет мест: число раненых при взрыве в Бейруте перевалило за тысячу
Комсомольская правдавчера в 14:19
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По меньшей мере 78 человек погибли в результате взрыва в Бейруте.
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В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru 03 августа в 19:59
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
Следствие не установило заказчика преступления против Голунова
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Происшествия
Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда
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ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию
ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
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Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
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В Тайшетском районе найдены заблудившиеся грибники
Байкал24 вчера в 23:03
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В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 03 августа в 16:34
Хоккей
Свечников признан третьей звездой матча «Каролины» с «Рейнджерс»
Российский нападающий "Каролины Харрикенйз" Андрей Свечников признан третьей звездой матча квалификации плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс".
Газета.Ru 00:05
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
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РИА Новости вчера в 19:58
Политика
Валентин Коновалов рассказал «Ъ», как работается оппозиционным губернаторам
Во втором туре господин Коновалов остался один и в результате пополнил короткий список региональных руководителей, представляющих оппозиционные партии.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
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Руководитель регионального информационного центра по COVID-19 Николай Ренц ответил на вопрос о возможности второй волны подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Самарской области.
SamRU.ru вчера в 02:19
Общество
В Алтайском крае продают усадьбу на полуострове
Одинокая усадьба находится на полуострове посреди озера Уткуль, сообщает «Алтайский портал недвижимости».
КП - Барнаул вчера в 22:33
Происшествия
СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
РБК вчера в 20:57
Общество
Премьер-министр Мишустин приедет на Дальний Восток и в Хабаровск?
Телеграм-канал "Пул № 3" пишет: "Михаил Мишустин едет в недельную поездку по Дальнему Востоку от Анадыря до Благовещенска, но Хабаровска в списке нет".
REGNUM вчера в 22:46
Общество
Бурков рассказал, как преобразится набережная Иртыша в Омске
По мнению Александра Буркова, в Омске должны быть современные прогулочные теплоходы, которые на некоторых участках реки могли бы использоваться как общественный транспорт.
НГС55 вчера в 12:01
Общество
Итальянский ресторатор предложил запретить Гавайскую пиццу
Российская газета вчера в 20:50
Происшествия
К поискам пропавшего в Бурятии Ан-2 привлекли беспилотник
RT на русском вчера в 23:59
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Марк Богатырев поблагодарил Татьяну Арнтгольц за любовь и мудрость
Совместные фото актеров появляются в Сети довольно редко. Некоторые фолловеры считают, что Арнтгольц и Богатырев уже давно узаконили союз.
OAnews вчера в 03:34
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе несколько готовых кадров из второй части "Аватара".
Piter.tv 03 августа в 00:32
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК вчера в 05:52