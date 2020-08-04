Происшествия

НТВНТВБольницы в Бейруте переполнены после взрыва в порту

Госпитали в столице Ливана Бейруте переполнены пострадавшими при взрыве в порту, сообщил министр здравоохранения страны Мухаммед Хассан. Он заявил, что раненых следует везти в больницы за пределами города.
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Бейрут приходит в себя после мощного взрыва. Дорожные службы приступили к разбору завалов

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Больницы Бейрута переполнены: Тысячи раненых, людей вывозят из города

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В больницах нет мест: число раненых при взрыве в Бейруте перевалило за тысячу

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Больницы Бейрута оказались переполнены после взрыва

Lenta.ruвчера в 14:48

Госпитали Бейрута переполнены после взрыва в порту

News.ruвчера в 14:50
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Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

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