Происшествия
КоммерсантъПри взрыве в Бейруте погибли более 70 человек, тысячи получили ранения
В результате взрыва в Бейруте ранения получили более 3,7 тыс. человек, погибли 73 человека, сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на Минздрав Ливана. Взрыв прогремел несколько часов назад в порту города. Точная причина взрыва неизвестна.
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Происшествия
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 63
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В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
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Что поможет опустить курс доллара до 68 рублей
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Российская газета вчера в 23:00
Фигурное катание
ISU объявил порядок проведения Гран-при по фигурному катанию
RT на русском 14:52
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Число жертв урагана «Исаиас» в США выросло до четырех человек
Четыре человека погибли в результате тропического шторма «Исаиас» на восточном побережье США, 4 августа сообщает телекомпания ABC со ссылкой на местные власти.
ИА Красная Весна 19:36
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Воры в законе стали устраивать драки в Европе
Lenta.ru 03:23
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В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании.
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Наследники Дмитрия Босова ищут способы сохранить контроль над активом «Востокуголь», входящий в группу Alltech погибшего в мае Дмитрия Босова, намерен подать на собственное банкротство из-за иска аффилированной с ним компании «Разрез Восточный».
Коммерсантъ 12:46
Происшествия
Бейрут, пока горячо: из-за чего ливанская столица оказалась в руинах
В МВД Ливана заявили, что в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра — речь идет о хранящемся на складе грузе с 2,7 т нитрата аммония.
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Redmi Note 8T и еще 10 смартфонов от Xiaomi не получат Android 11
Обновление до Android 11 не получит также и Xiaomi Mi Mix Alpha. Не «светит» оно и Xiaomi Mi CC9e.
Shraibikus News 10:47
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Астероид 2009 PQ приблизится к Земле в среду
Известия 18:48
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Марко Николич признался, что хотел подписать Кокорина в «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями о новичке «Спартака» Александре Кокорине.
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Армия и оружие
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Разработка и развертывание американской ядерной крылатой ракеты морского базирования крайне важны для сдерживания России, говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Коммерсантъ 13:38
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета 08:48
Театры
В Мариинском театре представят до конца 2020 года три премьеры
Примечательно, что премьера оперы «Снегурочка» была запланирована на 17 апреля нынешнего года в Мариинском-2.
Newstracker.ru 12:09
Армия и оружие
Немецкая партия «Левые»: Правительство ФРГ одобрило продажу оружия Турции, несмотря на запрет
Министерство экономики Германии, отвечая на запрос партии «Die Linke», признало, что федеральное правительство с 9 октября 2019 года по 22 июля 2020 года одобрило военно-технических сделок с Турцией на общую сумму почти в 26 млн евро.
Военное обозрение вчера в 04:02
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Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале Об этом она рассказала на своей странице в инстаграм.
КМВ Новости 04:19
Общество
МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей
МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей МВД предложило скорректировать ст. 4.6 КоАП РФ, которую ранее Конституционный суд признал «нарушающей принцип равенства», «влекущей неоднозначное понимание» и «возможность ее произвольного применения».
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Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
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Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Газета.Ru вчера в 07:13
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Авто
Audi назвала стоимость универсала Audi A6 allroad quattro в России
Помимо лимитированной модификации A6 Allroad quattro, автоконцерн Audi выведет на российский рынок стандартную модель, стоимость которой на 1 миллион рублей ниже.
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
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Молодая сахалинка погибла под колесами седана
Молодая сахалинка погибла под колесами седана в Александровске-Сахалинском.
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Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
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Apple сделала новые iMac «самыми мощными в истории»
Новые 27-дюймовые модели, сказано в пресс-релизе, являются "самыми мощными в истории".
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