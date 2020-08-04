В результате взрыва в Бейруте ранения получили более 3,7 тыс. человек, погибли 73 человека, сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на Минздрав Ливана. Взрыв прогремел несколько часов назад в порту города. Точная причина взрыва неизвестна.

При взрыве в Бейруте погибли более 70 человек, тысячи получили ранения

Политика Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 26

Финансы Что поможет опустить курс доллара до 68 рублей Дмитрий Бабин: Если котировки Brent поднимутся выше 50 долларов за баррель и закрепятся над этим уровнем, тогда доллар способен вернуться к курсу в 70 рублей. 3

Политика Жириновский приготовился просить Путина о помиловании Фургала В случае вынесения бывшему губернатору Хабаровская края Сергею Фургалу обвинительного приговора ЛДПР обратится к президенту Владимиру Путину с просьбой о его помиловании. 98

Экономика «Востокуголь» защищается банкротством Наследники Дмитрия Босова ищут способы сохранить контроль над активом «Востокуголь», входящий в группу Alltech погибшего в мае Дмитрия Босова, намерен подать на собственное банкротство из-за иска аффилированной с ним компании «Разрез Восточный».

Происшествия Бейрут, пока горячо: из-за чего ливанская столица оказалась в руинах В МВД Ливана заявили, что в порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра — речь идет о хранящемся на складе грузе с 2,7 т нитрата аммония.

Футбол Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.

Театры В Мариинском театре представят до конца 2020 года три премьеры Примечательно, что премьера оперы «Снегурочка» была запланирована на 17 апреля нынешнего года в Мариинском-2.

Армия и оружие Немецкая партия «Левые»: Правительство ФРГ одобрило продажу оружия Турции, несмотря на запрет Министерство экономики Германии, отвечая на запрос партии «Die Linke», признало, что федеральное правительство с 9 октября 2019 года по 22 июля 2020 года одобрило военно-технических сделок с Турцией на общую сумму почти в 26 млн евро.

Шоу-бизнес Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период» Известная певица и телеведущая Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале Об этом она рассказала на своей странице в инстаграм. 14

Общество МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей МВД предложило скорректировать ст. 4.6 КоАП РФ, которую ранее Конституционный суд признал «нарушающей принцип равенства», «влекущей неоднозначное понимание» и «возможность ее произвольного применения».

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции. 527

Происшествия Молодая сахалинка погибла под колесами седана Молодая сахалинка погибла под колесами седана в Александровске-Сахалинском.