Коронавирус
Что происходитБорис Акунин рассказал, как переболел коронавирусом
Писатель Борис Акунин, который вчера вкратце сообщил, что болеет коронавирусом, сегодня более подробно описал течение болезни. По его словам, первые симптомы он ощутил в пятницу 13-го. В тот же день инфекцию подхватила и его жена.
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У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять.
— Борис Акунин, русский писательREGNUM 08:43
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В Minecraft воссоздали Землю в натуральную величину
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Политика
Лукашенко заявил о намерении приехать в Москву на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен 9 мая приехать в Москву на торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Общество
«Почта России» на три дня закроет все отделения, кроме круглосуточных
Ранее сообщалось, что «Почта России» в связи с коронавирусом вдвое снизила стоимость курьерской доставки.
Политика
МИД РФ призвал пересмотреть санкции СБ ООН в условиях пандемии
Пандемия коронавируса делает актуальной ревизию санкций Совета Безопасности ООН, чтобы определенные виды содействия попадали в категорию гуманитарных изъятий, сообщает МИД РФ.
Экономика
Фондовые торги в США закрылись снижением индексов
Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 915,39 пункта (4,06%) и остановился на отметке 21 636,78 пункта.
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Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса
Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Общество
В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве
Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
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Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели
Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
Политика
Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что приостанавливает международные полеты и запрещает гражданам передвигаться внутри страны без соответствующего разрешения.
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Съемки «Доктора Стрэнджа 2» начнутся по графику
Общество
Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн
Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономике в размере 2 трлн долларов в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Испания вернула китайской компании неточные экспресс-тесты на COVID-19
Министерство здравоохранения Испании вернуло китайской компании 9 тысяч экспресс-тестов на COVID-19, поскольку они были неточными, китайские власти сообщили, что у фирмы нет соответствующей лицензии.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Главврач красноярской больницы считает, что коронавирусом переболеет 2\3 красноярцев
Главный врач Краевой клинической больницы Красноярска Егор Корчагин считает, что эпидемия в Красноярском крае вот-вот начнется.
Экономика
Ставки по ипотеке в России превысят 10 процентов
Эксперты считают, что с большой вероятностью ставки по ипотеке превысят 10 процентов уже в первой половине текущего года.
Общество
В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек
Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).
Политика
Немецкий депутат призвал немедленно отменить санкции против России
Немецкий депутат Робби Шлунд назвал санкции против России "абсурдными" и призвал их немедленно отменить.
Политика
МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о помощи Италии
Варшава, 27 марта 2020, 04:52 — REGNUM Российский посол Сергей Андреев был вызван в польский МИД из-за якобы некорректных публикаций в прессе о запрете на пересечение воздушного пространства Польши российскими самолётами.
Политика
Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом
Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
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Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»
Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Кино