У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять.

Писатель Борис Акунин, который вчера вкратце сообщил, что болеет коронавирусом, сегодня более подробно описал течение болезни. По его словам, первые симптомы он ощутил в пятницу 13-го. В тот же день инфекцию подхватила и его жена.

Экономика Фондовые торги в США закрылись снижением индексов Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 915,39 пункта (4,06%) и остановился на отметке 21 636,78 пункта.

Кино Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.

Политика Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.

Общество Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.

Политика Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что приостанавливает международные полеты и запрещает гражданам передвигаться внутри страны без соответствующего разрешения.

Общество Испания вернула китайской компании неточные экспресс-тесты на COVID-19 Министерство здравоохранения Испании вернуло китайской компании 9 тысяч экспресс-тестов на COVID-19, поскольку они были неточными, китайские власти сообщили, что у фирмы нет соответствующей лицензии.

Экономика Ставки по ипотеке в России превысят 10 процентов Эксперты считают, что с большой вероятностью ставки по ипотеке превысят 10 процентов уже в первой половине текущего года.

Общество В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в США в субботу превысило 100 тысяч, скончались 1544 человека, следует из данных Университета Джонса Хопкинса на 17.30 по местному времени (0.30 мск).

Политика МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о помощи Италии Варшава, 27 марта 2020, 04:52 — REGNUM Российский посол Сергей Андреев был вызван в польский МИД из-за якобы некорректных публикаций в прессе о запрете на пересечение воздушного пространства Польши российскими самолётами.

Политика Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом Лидер наиболее популярной политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и даже пригрозил выходом страны из ЕС.