Коронавирус
REGNUMПисатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса
Москва, 27 марта 2020, 15:43 — REGNUM Писатель Борис Акунин поделился симптомами коронавируса, которым он заразился. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Facebook.
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У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять.
— Борис Акунин, русский писательREGNUM 08:43
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Общество
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По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
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