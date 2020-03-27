У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять.

Москва, 27 марта 2020, 15:43 — REGNUM Писатель Борис Акунин поделился симптомами коронавируса, которым он заразился. Соответствующую запись он разместил на своей странице в Facebook.

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

Политика Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.

Политика ВЦИОМ зафиксировал рост доверия к Путину после обращения к нации С 16 по 22 марта показатель одобрения работы Путина по среднему значению составил 60,3%. Что же касается ответов о доверии президенту, то на соответствующий вопрос положительно ответили 67% опрошенных.

Экономика Россияне начали закрывать вклады и снимать наличные Пояснение Минфина Накануне глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что взымать налог с доходов по банковским вкладам и инвестиций в облигации начнут в 2021 году, а первые уведомления об этом граждане получат в 2022 году.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Футбол FIFPro обеспокоена расторжением клубами контрактов и снижением зарплат Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обеспокоена расторжением клубами контрактов с игроками и снижением в одностороннем порядке их зарплат.

Общество Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Общество В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.

Политика Лавров и глава МИД Китая обсудили по телефону борьбу с коронавирусом Сергей Лавров и Ван И дали самую высокую оценку сотрудничеству России и Китая, обмену опытом стран в борьбе с пандемией, а также противодействию распространению заболевания.

Общество Названы размеры штрафов для нарушителей карантина Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.

Общество Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Здоровье Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.

Общество Во Франции режим изоляции продлят на две недели Власти Франции подливают режим изоляции из-за эпидемии коронавируса еще на две недели – до 15 апреля, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.