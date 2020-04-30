В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, который сегодня сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что у него диагностирован коронавирус, попросил россиян оставаться дома.

Здоровье В Ростовской области коронавирусом заболели ещё 79 человек Согласно информации Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 30 апреля, за минувшие сутки в Ростовской области зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусом.

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,4K

Армия и оружие Сирия отразила удары израильских вертолетов Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.

Экономика QR-код рубль бережет: ритейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП В письме Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ в Центробанк отмечается, что компании ежегодно проводят сотни миллионов трансакций с помощью банковских карт, а затраты на проведение платежей исчисляются сотнями миллиардов рублей. 6

Происшествия В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом Результаты подтверждены в установленном порядке. Новые случаи выявлены по одному в Белогорске, Серышевском районе и Прогрессе.

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 49

Шоу-бизнес Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты). 26

Общество Младшеклассникам начнут бесплатно давать горячее питание с 1 мая Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, стоимость горячего питания для учеников начальных классов в РФ оценивается в размере порядка 53 миллиардов рублей, а в 2020 году, так как финансирование требуется только в сентябре-декабре - 21 миллиард рублей. 16

Общество В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. 83

Экономика Налог на самозанятых в Пензенской области будет введен с 1 июля Налог на профессиональный доход будет введен в Пензенской области с 1 июля 2020 года.

Наука Обнаружено новое средство от коронавируса Исследователи связали два вида антител, продуцируемые организмом лам, чтобы создать средство, которое связывается с ключевым для проникновения коронавируса в человеческую клетку белком. 22

Наука Создано средство против неизлечимого рака Ученые Научно-исследовательского института Гарварда и Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона нашли способ терапии неизлечимого рака, обладающего устойчивостью к иммунной системе. 1

Политика Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность. 11

Общество Российский врач заразил коронавирусом коллег после поездки в Турцию Сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом от коллеги, который приехал из Турции и нарушил режим самоизоляции. 1

Кино Disney решил осовременить мультфильм «Геркулес» Студия Disney запланировала снять игровую адаптацию мультфильма «Геркулес», оригинал которого вышел в 1997 году. 4