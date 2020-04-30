Коронавирус

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, который сегодня сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что у него диагностирован коронавирус, попросил россиян оставаться дома.
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Михаил Мишустин
В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельНТВ 13:11

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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