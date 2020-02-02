Здоровье

Красная веснаКрасная веснаБольной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру. Больной содержится в Краевой клинической инфекционной больнице в Чите.
Читать в источнике
Комментировать826

Подробнее о событии

Зараженный коронавирусом китаец в Забайкалье узнал о диагнозе из СМИ

Известия06:33

Семью гражданина Китая дважды помещали в больницу Читы с подозрением на коронавирус

Эхо Москвы05:00

Китаец с коронавирусом в Забайкалье: Я кашляю, у дочери – температура

Московский Комсомолец Читавчера в 23:10

Китаец с коронавирусом в Забайкалье записал видеообращение и пожаловался на свою больницу

URA.Ru00:38

Больной коронавирусом китаец просит отправить его анализы в КНР, чтобы определить диагноз

Чита.Ру04:35

Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания

Коммерсантъвчера в 23:23

Китаец с коронавирусом признался, что находился в Чите вне больницы

Zabnews.ru00:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:56, Ашберн
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

РИА Новости 03:39
Здоровье

Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
РБК 06:39
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Общество

Посольство РФ в Китае назвало число готовых покинуть Хубэй россиян

К эвакуации российских граждан из Китая планируется привлечь пять самолетов ВКС России.
Российская газета 06:10
Футбол

Антон Миранчук получил серьезную травму

Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.
Советский спорт вчера в 07:46
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Двое взрослых и один ребенок погибли в воскресенье в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
РИА Новости 08:48
Происшествия

В сети появилось видео с места обрушения спорткомплекса в Петербурге

Последствия обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский» попали в объективы камер.
Live24 31 января в 08:06
Гаджеты

Apple удешевила iPad Air и iPad mini

Компания Apple начала продавать восстановленные iPad Air третьего поколения и iPad mini пятого поколения.
iXBT.com вчера в 21:50
Футбол

Президент «Атлетико» намекнул, почему сорвался трансфер Кавани

Президент «Атлетико» Энрике Сересо обвинил родственников нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани в несостоявшемся трансфере игрока.
Матч ТВ вчера в 15:25
Авто

Названы главные ошибки при замене моторного масла

Водителям следует соблюдать определенные алгоритмы при замене моторного масла.
Московский Комсомолец 08:38
Футбол

СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

RT на русском 08:35
Общество

В сети обнаружено страшное пророчество Нострадамуса о коронавирусе

Французский астролог и пророк Мишель де Нострдам, известный под именем Нострадамус, предсказал смертельный коронавирус, который сейчас свирепствует в Китае.
Shraibikus News 02:05
Теннис

Джокович выиграл Australian Open

Коммерсантъ 07:52
Армия и оружие

В окрестностях Алеппо несколько журналистов получили ранения

Государственное телевидение Сирии сообщило о ранении нескольких журналистов, освещавших операции сирийской армии в окрестностях Алеппо.
РИА Новости 08:44
Политика

Евреи России высказались об упоминании религии в Конституции

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер высказался об идее упоминания религии в Конституции России.
Lenta.ru 07:00
Хоккей

По голам в истории НХЛ Овечкин сравнялся с Мессье

МонаВиста вчера в 20:03
Общество

За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса

Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Реальное время 01:39
Политика

Кириенко: Россия обеспечила гарантии по пенсиям, несмотря на санкции

Даже в условиях санкций Россия смогла справиться с мировым финансовым кризисом и создать подушку безопасности для обеспечения социальных гарантий по пенсиям, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, отвечая на вопрос о смысле изменения Конституции РФ.
РИА Новости 07:35
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru вчера в 02:59
Футбол

Вратарь Евгений Фролов перешел из «Сочи» в «Крылья Советов»

«Сочи» сообщил, что вратарь Евгений Фролов покинет команду.
Sports.ru 07:54
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Происшествия

Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
Lenta.ru 02:55
Общество

Кардиологи назвали неожиданный симптом близкого сердечного приступа

Специалисты из Немецкого фонда сердца предупредили, что на проблемы с сердцем и высокий риск сердечного приступа может указывать специфическая боль в ногах.
Российская газета вчера в 00:45
Общество

Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников

«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.
Известия 04:05
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»

Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Известия 01:43
Технологии

Лондонцы протестуют против системы распознавания лиц

Газета.Ru 31 января в 11:26
Политика

Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
ТАСС 06:24
Футбол

Бранислав Иванович: «Если получится, привезу Жиркову танк из Сербии»

Петербургский дневник 06:33
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака

Американская актриса и модель Памела Андерсон и голливудский кинопродюсер Джон Питерс решили расстаться. Паузу в отношениях взяла актриса.
НТВ 05:35
Шоу-бизнес

Елена Ханга назвала размер своей пенсии

Вечерняя Москва вчера в 14:40
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное