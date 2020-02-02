Здоровье
Красная веснаБольной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру. Больной содержится в Краевой клинической инфекционной больнице в Чите.
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Китаец с коронавирусом в Забайкалье: Я кашляю, у дочери – температура
Московский Комсомолец Читавчера в 23:10
Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания
Коммерсантъвчера в 23:23
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