Гражданин КНР Ван Юньбинь пишет, что узнал о своей болезни их новостей. В больницы Читы он находится вместе с двухлетней дочерью, анализ крови у них брали шесть раз. При этом результатов никто не дал.

Гражданин Китая с коронавирусом пожаловался на условия в больнице Читы

Политика Турция предоставит Украине $50 миллионов для нужд армии В рамках визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Киев будет подписано соглашение, согласно которому Анкара предоставит 50 миллионов долларов финансовой помощи для нужд украинской армии, заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Происшествия В кафе в Новосибирске обрушилась крыша Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.

Финансы Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».

Общество В Италии добились прогресса в изучении коронавируса Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что итальянским ученым удалось изолировать смертельный коронавирус, главным очагом распространения которого является Китай.

Политика Спикер парламента Эстонии заявил о действии Тартуского договора Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией якобы действует и сейчас.

Наука Сибирские леса распространяются на север под влиянием климата Факт постепенного смещения лесов Западной Сибири в сторону северного полюса зафиксирован учеными Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) вместе с финскими коллегами, заявил участник проекта Виктор Геннадиник 31 января, сообщает ТАСС.

Армия и оружие США разместили на подлодках ядерное оружие малой мощности Федерация американских ученых (FAS) объявила, что на подлодке «Теннесси» всего находятся 20 ракет, из них одна или две несут боеголовки типа W76-2 мощностью в пять килотонн.