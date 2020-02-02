Здоровье
МордовМедиаГражданин Китая с коронавирусом пожаловался на условия в больнице Читы
Гражданин КНР Ван Юньбинь пишет, что узнал о своей болезни их новостей. В больницы Читы он находится вместе с двухлетней дочерью, анализ крови у них брали шесть раз. При этом результатов никто не дал.
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Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания
Коммерсантъвчера в 23:23
Китаец с коронавирусом в Забайкалье: Я кашляю, у дочери – температура
Московский Комсомолец Читавчера в 23:10
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Политика
Турция предоставит Украине $50 миллионов для нужд армии
В рамках визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Киев будет подписано соглашение, согласно которому Анкара предоставит 50 миллионов долларов финансовой помощи для нужд украинской армии, заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Политика
В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца
Отечественная теле- и радиоведущая, участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца.
Общество
В Ухане за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом
В китайском Ухане завершено строительство одной из двух временных больниц, которые предназначены для пациентов с новым типом коронавируса, сообщают китайские СМИ.
Космос
Rocket Lab сообщила о запуске ракеты с секретным аппаратом
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Музыка
Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ
Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
Общество
В Италии добились прогресса в изучении коронавируса
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что итальянским ученым удалось изолировать смертельный коронавирус, главным очагом распространения которого является Китай.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019-nСоV.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о двух заболевших коронавирусом гражданах КНР в Забайкалье и Тюменской области.
Общество
В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 10 человек
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV возросло до десяти человек в Германии.
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о действии Тартуского договора
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией якобы действует и сейчас.
Наука
Сибирские леса распространяются на север под влиянием климата
Факт постепенного смещения лесов Западной Сибири в сторону северного полюса зафиксирован учеными Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) вместе с финскими коллегами, заявил участник проекта Виктор Геннадиник 31 января, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом
По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.
Происшествия
Под Тамбовом сгорел пассажирский автобус
В Тамбовской области на трассе Тамбов-Воронеж пассажирский автобус выгорел дотла.
Хоккей
Агент Ковальчука назвал условие, при котором он снова сменит команду
Джей Пи Бэрри, агент форварда «Монреаля» Ильи Ковальчука заявил о том, что его клиент снова может сменить команду.
Армия и оружие
США разместили на подлодках ядерное оружие малой мощности
Федерация американских ученых (FAS) объявила, что на подлодке «Теннесси» всего находятся 20 ракет, из них одна или две несут боеголовки типа W76-2 мощностью в пять килотонн.
Единоборства
Федерация бокса проведет разбирательство после ЧП с Кушиташвили
Федерация бокса России в понедельник, 3 февраля, проведет разбирательство инцидента с участием двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили.
Политика
В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Власти Украины планируют превратить Донбасс в процветающий регион
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, что власти страны работают над планом по восстановлению и развитию Донбасса.
Авто
Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до России
Китайский автопроизводитель GAC сообщил о выходе на российский рынок двух новинок – минивэна и кроссовера.
Общество
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Политика
Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей
Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
Общество
Незадолго до обрушения СКК начальник попросил слесаря выйти из люльки
Во время трансляции одна из камер СМИ была установлена на каске погибшего слесаря - 29-летнего жителя Петрозаводска Матвея Кучерова.
Общество
Ведунья Алена Полынь посоветовала 2 февраля «ловить удачу за хвост»
Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.