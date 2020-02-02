Здоровье
Газета.RuБольной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
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Китаец с коронавирусом в Забайкалье: Я кашляю, у дочери – температура
Московский Комсомолец Читавчера в 23:10
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Происшествия
В Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих
На юге Лондона неизвестный, вооруженный ножом, напал на прохожих, несколько человек получили ножевые ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
Общество
Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников
«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.
Происшествия
Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики
Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца
Отечественная теле- и радиоведущая, участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Происшествия
В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом
По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Кино
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В новом интервью THR исполнительница роли Сары Коннор Линда Хэмилтон рассказала, что вряд ли ещё вернётся вновь к легендарному образу.
Здоровье
В российской больнице ответили на жалобы китайца с коронавирусом
В больнице Читы ответили на жалобы гражданина Китая Ван Юньбина, госпитализированного с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской не работала ни одного дня
Дочь Успенской бралась вести частные уроки по йоге, но и в этом не преуспела.
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Общество
Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Политика
Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Здоровье
В России выявили первых двух человек, зараженных коронавирусом
«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области», — рассказала Голикова.
Кино
Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
В Белоруссии приступили к съемкам нового сезона сериала «Сваты», об этом пишет Piter.tv.
Армия и оружие
«Надо бояться»: в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
Американские СМИ признают, что новые российские тяжелые огнеметы "Солнцепек", из которых формируются огнеметные батальоны, представляют серьезную опасность на поле боя.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила на закрытом корпоративе в Ростове
Издание пишет, что Бузова потребовала для передвижения Maybach с водителем, который должен хорошо знать историю города.
Общество
Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Футбол
Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»
Нападающий ПСЖ Неймар получил желтую карточку за издевательский финт против соперника в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
Политика
Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей
Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
Общество
NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret
Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
В Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в Москве с вечера воскресенья из-за ветра и гололедицы.
Наука
В Италии ученые смогли изолировать коронавирус
Ученые Национального института инфекционных заболеваний Spallanzani в Италии смогли изолировать коронавирус, что в дальнейшем может помочь в разработке вакцины, сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, слова которого приводит РИА Новости.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой свел татуировки и отправился на конкурс красоты
Сын Елены Яковлевой после сведения со своего тела части татуировок отправился на конкурс красоты.
Космос
Грузовой корабль Cygnus покинул МКС
Как сообщает РИА Новости, после того как корабль отошёл на безопасное от станции расстояние, он включил свои двигатели, чтобы подальше отойти от МКС и выйти на заданную орбиту.
Музыка
Моргенштерн записал рэп с Иваном Ургантом на «Первом канале»
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.