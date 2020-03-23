Коронавирус

Shraibikus NewsShraibikus NewsКонтактировавших с больными коронавирусом отследят по сотовой связи

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций внедрить в жизнь эффективную систему, благодаря которой можно будет отслеживать перемещение россиян, которые контактировали с заразившимися коронавирусом, благодаря геолокации операторов мобильной связи.
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Контактирующих с больными COVID-19 россиян отследят по геолокации

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Газета.Ruвчера в 03:05

В России создадут систему отслеживания контактировавших с зараженными коронавирусом

ТАССвчера в 02:20
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