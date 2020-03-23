Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций внедрить в жизнь эффективную систему, благодаря которой можно будет отслеживать перемещение россиян, которые контактировали с заразившимися коронавирусом, благодаря геолокации операторов мобильной связи.

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по сотовой связи

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