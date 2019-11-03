Футбол
Ставка TVБолонья - Интер: прогноз Александра Ляказетта 2 ноября 2019
|35′
Марцело Брозович
Данило Ларангейра
|42′
Роберто Сориано
|59′
|72′
Роберто Гальярдини
Матиас Весино
Андреа Поли
Гари Медель
|72′
|73′
Роберто Гальярдини
|74′
Кристиано Бираги
Антонио Кандрева
|75′
Ромелу Лукаку
Роберто Сориано
Блерим Джемаили
|76′
|77′
Милан Шкриньяр
Маттиа Бани
|81′
Никола Сансоне
Федерико Сантандер
|84′
|85′
Валентино Лазаро
Маттео Политано
|86′
Матиас Весино
|90′+1′
Ромелу Лукаку
Гари Медель
|90′+4′
|47%
|Владение мячом
|53%
|79%
|Процент точных передач
|82%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|5
|2
|Угловые
|7
|12
|Отборы
|11
|12
|Фолы
|25
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Болонья
Расстановка 4‑2‑1‑3
De Leo
28
Скорупский
15
Мбайе
23
Ларангейра
13
Бани
11
Крейчи
5
Медель
31
Джемаили
32
Сванберг
7
Орсолини
24
Паласио
9
Сантандер
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
16
Политано
8
Весино
77
Брозович
23
Барелла
87
Кандрева
9
Лукаку
2 ×
10
Мартинес
Интер
Расстановка 3‑5‑2
Болонья идёт в середине турнирной таблицы, занимает 11 строку, Интер же находится на 2 строчке.
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