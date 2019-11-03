Футбол

Ставка TVСтавка TVБолонья - Интер: прогноз Александра Ляказетта 2 ноября 2019

Болонья — Интер
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ренато Далль'Ара»
35′
Марцело Брозович
Данило Ларангейра
42′
Роберто Сориано
59′
72′
Роберто Гальярдини
Матиас Весино
Андреа Поли
Гари Медель
72′
73′
Роберто Гальярдини
74′
Кристиано Бираги
Антонио Кандрева
75′
Ромелу Лукаку
Роберто Сориано
Блерим Джемаили
76′
77′
Милан Шкриньяр
Маттиа Бани
81′
Никола Сансоне
Федерико Сантандер
84′
85′
Валентино Лазаро
Маттео Политано
86′
Матиас Весино
90′+1′
Ромелу Лукаку
Гари Медель
90′+4′
Болонья идёт в середине турнирной таблицы, занимает 11 строку, Интер же находится на 2 строчке.
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