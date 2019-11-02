Болонья идёт в середине турнирной таблицы, занимает 11 строку, Интер же находится на 2 строчке.

Политика Генсек НАТО отказался встречаться с украинскими моряками Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал встречаться в Одессе с украинскими моряками, которые были арестованы российской стороной после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года и вернулись на родину в начале сентября.

Общество «Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Политика Финляндия оплатит разминирование Донбасса Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.

Футбол Кириченко: «Удаление Бийола по делу. Чистая карточка» Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1) и судейство бригады Михаила Вилкова.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Единоборства Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.