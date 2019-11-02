Футбол
Ставка TVБолонья - Интер: прогноз Александра Ляказетта 2 ноября 2019
|35′
Марцело Брозович
Данило Ларангейра
|42′
Роберто Сориано
|59′
|72′
Роберто Гальярдини
Матиас Весино
Андреа Поли
Гари Медель
|72′
|73′
Роберто Гальярдини
|74′
Кристиано Бираги
Антонио Кандрева
|75′
Ромелу Лукаку
Роберто Сориано
Блерим Джемаили
|76′
|77′
Милан Шкриньяр
Маттиа Бани
|81′
Никола Сансоне
Федерико Сантандер
|84′
|85′
Валентино Лазаро
Маттео Политано
|86′
Матиас Весино
|90′+1′
Ромелу Лукаку
Гари Медель
|90′+4′
|47%
|Владение мячом
|53%
|79%
|Процент точных передач
|82%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|5
|2
|Угловые
|7
|12
|Отборы
|11
|12
|Фолы
|25
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Болонья
Расстановка 4‑2‑1‑3
De Leo
28
Скорупский
15
Мбайе
23
Ларангейра
13
Бани
11
Крейчи
5
Медель
31
Джемаили
32
Сванберг
7
Орсолини
24
Паласио
9
Сантандер
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
16
Политано
8
Весино
77
Брозович
23
Барелла
87
Кандрева
9
Лукаку
2 ×
10
Мартинес
Интер
Расстановка 3‑5‑2
Болонья идёт в середине турнирной таблицы, занимает 11 строку, Интер же находится на 2 строчке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:37, Ашберн
Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии
Руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева застрелили в Москве, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции
Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
Политика
Генсек НАТО отказался встречаться с украинскими моряками
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал встречаться в Одессе с украинскими моряками, которые были арестованы российской стороной после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года и вернулись на родину в начале сентября.
Авто
В России подешевели модели Volkswagen Tiguan и Volkswagen Amarok
В России стали дешевле кроссовер Volkswagen Tiguan и пикап Volkswagen Amarok.
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
Происшествия
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
Игры
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Общество
Гороскоп на неделю с 4 ноября: Тельцы боятся, Весы удивляют партнера
Гороскоп на неделю с 4 ноября: Тельцы боятся, Весы удивляют партнера Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ заслужил победу»
Общество
Врачи рекомендуют закрыть на зиму щиколотки
Общество
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Политика
Финляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Кино
Новый «Терминатор» стартовал в прокате в российских кинотеатрах
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в России
Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.
Футбол
Кириченко: «Удаление Бийола по делу. Чистая карточка»
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1) и судейство бригады Михаила Вилкова.
Гаджеты
Утечка: AMD готовит ещё минимум три версии карт на Navi 14
На сей раз в репозитории agd5f/linux обнаружилась новая запись, которая подтверждает выход сразу пяти видеокарт на базе графического процессора AMD Navi 14.
Гаджеты
XFX предлагает бесплатную замену Radeon RX 5700 XT THICC II на новую ревизию
Представитель XFX объявил, что в новых видеокартах RX 5700 XT THICC II тоже внесены эти конструктивные корректировки.
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян
Американка Кэрол Феннер, мама девочки Луны, которую лечат врачи в Краснодаре, поблагодарила россиян за помощь в своем Instagram.
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Шоу-бизнес
Фадеев оправдался перед женой за слухи о романе с Серябкиной
Максим Фадеев впервые прокомментировал слухи о своем романе с вокалисткой «SEREBRO» Ольгой Серябкиной.
Киберспорт
Fn и Sayuw играют за HellRaisers на Parimatch League. Nix заболел
HellRaisers играют с Ростиславом «Fn» Лозовым на Parimatch League. Также за состав выступают Олег «sayuw» Каленбет и bowbowbow.
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
Шоу-бизнес
Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет
Певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея. Об этом она заявила во время концерта в Минске.