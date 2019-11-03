Футбол

Ставка TVСтавка TVБолонья - Интер: прогноз Яна Беляева 2 ноября 2019

Думаю в матче Болоньи и Интера гости смогут забить минимум один гол .
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Происшествия

Возобновлены поиски пропавшего члена экипажа танкера «Залив Америка»

Вести.Ru 19:14
Футбол

Зенит — ЦСКА 1:1

Газета.Ru 13:56
Космос

«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»

Коммерсантъ FM вчера в 11:17
Экономика

Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:19
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru 12:39
Политика

Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
РЕН ТВ 10:27
Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

Принятие закона о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза" даст Киеву "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:55
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском 17:46
Политика

Трамп заявил, что хочет принять Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что хотел бы принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.
Life.ru 19:58
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 31 октября в 09:33
Авто

GAC назвал дату старта продаж GS8 в России

Автоновости дня вчера в 11:16
Экономика

Весь малый бизнес в России хотят перевести на оплату налогов онлайн

Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
Росбалт вчера в 11:14
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:04
Футбол

Кавани может бесплатно перейти во «Фламенго»

Бразильский клуб намерен пригласить 33-летнего уругвайца в летнее трансферное окно, так как к тому времени закончится срок действия контракта Кавани с ПСЖ и он сможет перейти в команду бесплатно.
Soccer.ru 03:29
Общество

Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил использовать российские платежные карты "Мир" на территории Таиланда.
ТАСС 19:02
Армия и оружие

Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу

Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия 16:48
Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установили штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.
Автоновости дня вчера в 22:28
Экономика

СМИ Германии сообщили об улучшении финансовой ситуации в России

В России после санкций и скачков на нефтяном рынке стала улучшаться финансовая ситуация.
Актуальные Новости вчера в 01:23
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской после четвертой операции впала в депрессию

В глубокую депрессию впала родная дочь Любови Успенской после очередной не удачной операции, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:09
Космос

Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород

Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 31 октября в 20:02
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
Политика

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Иеронимом

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом, то есть РПЦ пресекает возможность совместного служения литургии с этим архиепископом.
Газета.Ru 12:56
Автоспорт

Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»

Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ 18:38
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
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Город на севере Италии. Административный центр одноимённой провинции и области Эмилия-Романья. Старейший университетский центр Европы: Болонский университет был основан в 1088 году. Население - 388367 человек. Уровень жизни в городе - один из самых высоких в Италии благодаря развитой промышленности и удачному расположению на перепутье транспортных коридоров. Болонью нередко называют кулинарной столицей Италии.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из города Милана, выступающий в Серии А. Один из самых титулованных клубов Италии. Клубные цвета - чёрный и синий. Титульный спонсор клуба - компания «Pirelli».
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