Футбол
Ставка TVБолонья - Интер: прогноз Яна Беляева 2 ноября 2019
Оценить
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1
Газета.Ru 13:56
Космос
«Самой громкой премьерой будущего станет полностью электрический кроссовер»
Коммерсантъ FM вчера в 11:17
Экономика
Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:19
Политика
Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
РЕН ТВ 10:27
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
Принятие закона о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза" даст Киеву "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:55
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском 17:46
Политика
Трамп заявил, что хочет принять Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что хотел бы принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.
Life.ru 19:58
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 31 октября в 09:33
Авто
GAC назвал дату старта продаж GS8 в России
Автоновости дня вчера в 11:16
Экономика
Весь малый бизнес в России хотят перевести на оплату налогов онлайн
Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
Росбалт вчера в 11:14
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:04
Футбол
Кавани может бесплатно перейти во «Фламенго»
Бразильский клуб намерен пригласить 33-летнего уругвайца в летнее трансферное окно, так как к тому времени закончится срок действия контракта Кавани с ПСЖ и он сможет перейти в команду бесплатно.
Soccer.ru 03:29
Общество
Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил использовать российские платежные карты "Мир" на территории Таиланда.
ТАСС 19:02
Армия и оружие
Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу
Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия 16:48
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установили штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.
Автоновости дня вчера в 22:28
Экономика
СМИ Германии сообщили об улучшении финансовой ситуации в России
В России после санкций и скачков на нефтяном рынке стала улучшаться финансовая ситуация.
Актуальные Новости вчера в 01:23
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской после четвертой операции впала в депрессию
В глубокую депрессию впала родная дочь Любови Успенской после очередной не удачной операции, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 02:09
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 31 октября в 20:02
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
Политика
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Иеронимом
Русская православная церковь (РПЦ) прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом, то есть РПЦ пресекает возможность совместного служения литургии с этим архиепископом.
Газета.Ru 12:56
Автоспорт
Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ 18:38
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00