Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Болонья» претендует на Ибрагимовича

В переходе 38-летнего шведа лично заинтересован президент клуба Джои Сапуто, сообщает Corriere dello Sport. Ранее появлялось информация, что на Ибрагимовича претендуют «Наполи» и «Фламенго».
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