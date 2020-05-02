Команда Синиши Михайловича начнет тренироваться со вторника, 5 мая. Игроки будут соблюдать правила социального дистанцирования в связи с пандемией коронавируса. Ранее стало известно, что «Сассуоло» стал первым клубом серии А, который объявил о возобновлении тренировок.

«Болонья» вслед за «Сассуоло» объявила о возобновлении тренировок

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