Большая пресс-конференция Путина планируется в декабре в очном формате
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Песков отметил, что к пресс-конференции планируют добавить элементы прямой линии с президентом, которую в этом году решили не проводить. Ранее представитель Кремля сообщил, что прямая линия с Путиным в традиционном формате в этом году не состоится.В источнике
С чего всё началось
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет
"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС22:00
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