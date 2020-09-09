Песков отметил, что к пресс-конференции планируют добавить элементы прямой линии с президентом, которую в этом году решили не проводить. Ранее представитель Кремля сообщил, что прямая линия с Путиным в традиционном формате в этом году не состоится.

С чего всё началось Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет "Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. ТАСС 22:00