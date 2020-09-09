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RT на русском
RT на русском

Большая пресс-конференция Путина планируется в декабре в очном формате

Песков отметил, что к пресс-конференции планируют добавить элементы прямой линии с президентом, которую в этом году решили не проводить. Ранее представитель Кремля сообщил, что прямая линия с Путиным в традиционном формате в этом году не состоится.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет

"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС22:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Песков объяснил отказ Путина от прямой линии в этом году

Lenta.ru06:45
ТАСС

Песков: большую пресс-конференцию Путина пока планируется провести в очном формате

ТАСС06:45
Пятый канал

Почему не будет в этом году прямой линии с Владимиром Путиным

Пятый канал04:33
URA.Ru

Кремль: Путин несколько месяцев ведет прямую линию с россиянами

URA.Ru06:02
РБК

Кремль назвал сроки большой пресс-конференции Путина

РБК05:54
RT на русском

Большая пресс-конференция Путина планируется в декабре в очном формате

RT на русском07:25
Коммерсантъ

Главные новости к утру 9 сентября

Коммерсантъ00:00

Лукашенко сожалеет об отсутствии поддержки части населения Белоруссии

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ТАССвчера в 10:14
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RT на русском03:09
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Российская газета07:23
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