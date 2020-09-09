64 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», вылечились — 53 пациента, зафиксировано три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.