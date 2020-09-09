Большая пресс-конференция Путина в декабре планируется в очном формате
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Большая пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам года планируется пока в очном режиме, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет
"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС22:00
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