Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Большая пресс-конференция Путина в декабре планируется в очном формате

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам года планируется пока в очном режиме, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в этом году не будет

"Прямая линия с Владимиром Путиным" в традиционном формате в этом году не состоится, ее элементы планируется добавить в большую пресс-конференцию президента РФ в декабре 2020 года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС22:00
Подробнее о событии
RT на русском

Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

RT на русском06:49
Lenta.ru

Песков объяснил отказ Путина от прямой линии в этом году

Lenta.ru06:45
Коммерсантъ

Главные новости к утру 9 сентября

Коммерсантъ00:00
URA.Ru

Кремль: Путин несколько месяцев ведет прямую линию с россиянами

URA.Ru06:02
Znak.com

Песков: большая пресс-конференция Путина пройдет во второй половине декабря

Znak.com06:01
РБК

Кремль назвал сроки большой пресс-конференции Путина

РБК05:54
ТАСС

Песков: большую пресс-конференцию Путина пока планируется провести в очном формате

ТАСС06:45

В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму
REGNUM05:45
24

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
821

Александр Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян

29 июля на территории Беларуси задержали группу граждан РФ, которых подозревали в подготовке массовых беспорядков Глава Комитета госбезопасности Беларуси был уволен с должности из-за ситуации с задержанием 33 россиян, заявил глава республики Александр Лукашенко.
Союзное Вече04:57
8

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
954

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
74

Минздрав России: вакцину «Спутник V» сделают доступной по всему миру

В России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, она получила название "Спутник V". Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи и будут производить совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Радио Sputnik06:58

64 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», вылечились — 53 пациента, зафиксировано три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:33
1K