Политика

Газета.RuГазета.RuЗавершена большая пресс-конференция Путина

Президент России Владимир Путин завершил ежегодную большую пресс-конференцию. Общение с журналистами продлилось 4 часа 18 минут.
Читать в источнике
Комментировать131

Подробнее о событии

Большая пресс-конференция Путина длилась более четырех часов

Известия09:00

Большая пресс-конференция Путина продлилась более четырех часов

РБК09:06

Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина

News.ru12:05

Путин завершил большую пресс-конференцию. Беседа с журналистами длилась 4 часа 18 минут

ТАСС09:55

Путин общался с журналистами 4 часа 18 минут

Вести.Ru08:52

Как журналисты привлекали к себе внимание на пресс-конференции Путина

RT на русском09:43

В ходе Большой пресс-конференции Путин ответил на 77 вопросов

Газета.Ru09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Происшествия

При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский

RT на русском 15:21
Политика

Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета 15:24
Политика

Путин назвал самые сложные моменты своего президентства

Самыми сложными моментами президентства являются теракты в Беслане и в театре на Дубровке, заявил в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин.
Московский Комсомолец 07:52
Происшествия

На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП

Белая иномарка марки "Лексус" вылетела на тротуар в результате ДТП на Невском проспекте. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.
Piter.tv 14:22
Политика

Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

В Донбассе нет иностранных войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
RT на русском 05:03
Политика

Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA

Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
РБК 15:31
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru 10:31
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

РИА Новости 07:11
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru вчера в 11:12
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru 05:22
Авто

Volkswagen рассказала о новинках для России в 2020 году

Как сообщают представители Volkswagen, в следующем году в Россию будет привезено три новинки марки: обновлённый Passat, новая Jetta и лифтбек Arteon.
32CARS.ru 02:21
Общество

В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна

В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости 07:34
Наука

Просмотр телевизора заставляет мужчин предпочитать худых женщин

HotGeo 14:13
Общество

Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке

Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
РБК 10:41
Политика

Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
RT на русском вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фотографию в «голом» платье

Супруга юмориста Гарика Харламова выбрала для фото бежевое платье с высоким белым воротом, которое состоит из телесного боди и пышной драпировки из фатина.
Газета Кемерова 03:13
Хоккей

Матч СКА – ЦСКА на стадионе в Петербурге собрал 61810 зрителей

РИА Новости 13:32
Игры

Epic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче

Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр.
REGNUM 12:34
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу двух человек

В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Александра Осиповича.
РБК 13:44
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК вчера в 11:21
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Российская газета 11:19
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru вчера в 00:49
Космос

В NASA обнаружили новый вид магнитного взрыва на Солнце

Южный Федеральный 17 декабря в 13:43
Кино

Опубликован трейлер фильма по рассказам Жванецкого «Одесский пароход»

Профиль 10:25
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 17 декабря в 07:48
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира

Вести.Ru вчера в 14:23
Здоровье

Путин ответил на вопрос о помощи больным детям

Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Аргументы недели 06:57
Армия и оружие

Армия России получила первую партию автоматов АДС

Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Газета.Ru вчера в 19:47
Общество

Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
ТАСС 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
Главное