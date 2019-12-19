Политика Россия и Украина договорились по газу "Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).

Политика Путин назвал самые сложные моменты своего президентства Самыми сложными моментами президентства являются теракты в Беслане и в театре на Дубровке, заявил в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин.

Политика Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).

Общество В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.

Общество Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.

Политика Палата представителей США поддержала импичмент Трампа Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.

Шоу-бизнес Кристина Асмус опубликовала фотографию в «голом» платье Супруга юмориста Гарика Харламова выбрала для фото бежевое платье с высоким белым воротом, которое состоит из телесного боди и пышной драпировки из фатина.