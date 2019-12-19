Политика
Газета.RuЗавершена большая пресс-конференция Путина
Президент России Владимир Путин завершил ежегодную большую пресс-конференцию. Общение с журналистами продлилось 4 часа 18 минут.
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