Сегодня, 19 декабря, в столице России стартовала большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. В ней принимают участие представители различных российских СМИ, в том числе кузбасских.

Политика Путин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что ситуация с импичментом президенту США Дональду Трампу является результатом поражения Демократической партии на президентских выборах.

Политика Путин назвал цены на газ для Белоруссии По словам Владимира Путина, Россия продает ресурсы в Минск, все без пошлин. Мы добились самых низких цен на энергоресурсы для Белоруссии.

Наука Выяснены результаты реформы присуждения ученых степеней Исследователи из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге проанализировали статистику защит, чтобы понять, как изменилась динамика присуждаемых ученых степеней после реформы, проведенной ВАК в 2013 — 2015 годах.

Политика Путин заявил, что Украина признала ЛНР и ДНР По словам российского лидера, бывший президент Украины Петр Порошенко настаивал на том, чтобы под документом были подписи представителей непризнанных республик, при этом в ЛДНР это делать отказались.

Политика Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Технологии Pornhub рассказал об Android, то о чем умалчивает Google Ресурс Pornhub входит в топ-50 мирового рейтинга сайтов по версии Alexa, поэтому его данные отображают с высокой точностью процент использования различных версий ОС Android в 2019 году.

Политика Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.

Политика Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.

Происшествия На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.