Политика

Московский комсомолец КузбассМосковский комсомолец КузбассБольшая пресс-конференция Владимира Путина началась в Москве

Сегодня, 19 декабря, в столице России стартовала большая пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина. В ней принимают участие представители различных российских СМИ, в том числе кузбасских.
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Журналисты «Тюменской области сегодня» приготовили вопросы для президента

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Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в Москве

Московский комсомолец Кузбасс04:10

В Москве журналисты готовятся к началу пресс-конференции Владимира Путина

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Путин заявил, что тело Ленина остается в Мавзолее

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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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