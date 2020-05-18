Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБольшая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США

Почему инвесторы бегут с рынка трежерис — в материале РИА Новости. Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
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Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США

РИА Новости01:00

Рекордная распродажа американского госдолга

Expert.ru17 мая в 23:18

Международные резервы России сократились на $4,9 млрд за неделю

RuNews24.ru16 мая в 12:24
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассталась с мужем

Inc-news.ru вчера в 09:53
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Экономика

Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей

Правительство утвердило для владельцев коммерческой недвижимости отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним, если они в свою очередь отложат платежи для организаций, арендующих у них помещения.
Российская газета вчера в 11:52
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Происшествия

На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток

REGNUM 00:57
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Общество

Более трети россиян не планируют делать прививку от коронавируса

Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
Мойка78 06:24
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Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
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Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
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Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
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Общество

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

РИА Новости 04:59
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Общество

Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

Как минимум 186 медиков умерли в России после заражения коронавирусом, подсчитали в «Медиазоне».
Lenta.ru 06:54
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совфед

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации.
Газета.Ru 06:31
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Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заболели около ста медиков

В Саратовской области заражение коронавирусом подтверждено почти у 100 медиков.
АиФ Саратов 05:39
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Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк отдали свою дочь учиться в русскую школу

Трехлетняя дочь голливудского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк учится в русской школе в Нью-Йорке.
OAnews 00:31
Общество

Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима

Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.
DP.RU 05:12
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Происшествия

Стрелявший из окна дома в Москве задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который стрелял из окна дома на юго-востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Газета.Ru вчера в 14:59
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Технологии

В России началась разработка новой спутниковой системы связи

Началась разработка спутниковой группировки "Гонец" нового поколения, заявил Павел Черенков, гендиректор системы "Гонец", входящей в "Роскосмос".
РИА Новости 07:08
Футбол

«Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным

Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит".
Газета.Ru 06:36
Здоровье

В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
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Политика

СБУ проверит интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным

Служба безопасности Украины проверит интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым).
Piter.tv 03:43
5
Общество

Где в Самарской области выявили коронавирус 19 мая

Во вторник, 19 мая в Самарской области подтверждены 65 случаев COVID-19: - 29 в Тольятти - 21 в Самаре - 3 в Сызрани - 3 в Красноярском районе - 2 в Новокуйбышевске - 2 в Ставропольском районе - 1 в Октябрьске - 1 в Волжском районе - 1 в Челно-Вершинском районе - 1 в Шенталинском районе 7 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (5 в Самаре, 2 в Сызрани).
ГТРК Самара 03:57
134
Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
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Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online вчера в 08:19
553
Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных Toyota Camry

Житель Челябинской области обнаружил на территории оздоровительного центра, расположенного в лесу, несколько десятков новых японских автомобилей.
Car.ru 03:36
19
Армия и оружие

Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии

Сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru вчера в 22:42
21
Игры

Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
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Наука

Препараты против коронавируса начинают тестировать в Британии

Клинические испытания препаратов против коронавируса в течение двух недель начнутся в шотландском Эдинбурге, затем продолжатся в английских городах Лондон и Ньюкасл.
News.ru вчера в 20:43
Экономика

Инвесторы в зеленую энергетику в России предупредили о форс-мажорах

Несколько крупных инвесторов, занимающихся развитием возобновляемых источников энергии, предупредили своих партнеров и клиентов о возможном наступлении форс-мажорных обстоятельств и срыве сроков по объектам.
РБК 04:35
1
Общество

В Москве за два дня отменили более 660 штрафов водителям

Водителям, допустившим при оформлении цифрового пропуска ошибку в номере автомобиля, отменяют штрафы.
Российская газета 07:24
63
Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
1,2K
Армия и оружие

Украинские военные сообщили об уничтожении грузовика «боевиков» с боеприпасами

Росбалт 05:17
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