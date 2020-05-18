Экономика
РИА НовостиБольшая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Почему инвесторы бегут с рынка трежерис — в материале РИА Новости. Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
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Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Inc-news.ru вчера в 09:53
Экономика
Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей
Правительство утвердило для владельцев коммерческой недвижимости отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним, если они в свою очередь отложат платежи для организаций, арендующих у них помещения.
Российская газета вчера в 11:52
Общество
Более трети россиян не планируют делать прививку от коронавируса
Каждый четвертый заявил, что сделал бы такую прививку. При этом о нежелании прививаться сообщили более трети участников опроса (35%).
Мойка78 06:24
Общество
Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными
Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
РИА Новости 04:59
Общество
Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России
Как минимум 186 медиков умерли в России после заражения коронавирусом, подсчитали в «Медиазоне».
Lenta.ru 06:54
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совфед
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации.
Газета.Ru 06:31
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболели около ста медиков
В Саратовской области заражение коронавирусом подтверждено почти у 100 медиков.
АиФ Саратов 05:39
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отдали свою дочь учиться в русскую школу
Трехлетняя дочь голливудского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк учится в русской школе в Нью-Йорке.
OAnews 00:31
Общество
Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима
Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.
DP.RU 05:12
Происшествия
Стрелявший из окна дома в Москве задержан
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который стрелял из окна дома на юго-востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Газета.Ru вчера в 14:59
Технологии
В России началась разработка новой спутниковой системы связи
Началась разработка спутниковой группировки "Гонец" нового поколения, заявил Павел Черенков, гендиректор системы "Гонец", входящей в "Роскосмос".
РИА Новости 07:08
Футбол
«Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным
Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит".
Газета.Ru 06:36
Здоровье
В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
Башинформ 00:30
Политика
СБУ проверит интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Служба безопасности Украины проверит интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым).
Piter.tv 03:43
Общество
Где в Самарской области выявили коронавирус 19 мая
Во вторник, 19 мая в Самарской области подтверждены 65 случаев COVID-19: - 29 в Тольятти - 21 в Самаре - 3 в Сызрани - 3 в Красноярском районе - 2 в Новокуйбышевске - 2 в Ставропольском районе - 1 в Октябрьске - 1 в Волжском районе - 1 в Челно-Вершинском районе - 1 в Шенталинском районе 7 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (5 в Самаре, 2 в Сызрани).
ГТРК Самара 03:57
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных Toyota Camry
Житель Челябинской области обнаружил на территории оздоровительного центра, расположенного в лесу, несколько десятков новых японских автомобилей.
Car.ru 03:36
Армия и оружие
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве США с террористами в Сирии
Сбежавший из Эт-Танфа и перешедший на сторону правительственных войск Сирии командир группы боевиков рассказал о сотрудничестве США с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru вчера в 22:42
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Наука
Препараты против коронавируса начинают тестировать в Британии
Клинические испытания препаратов против коронавируса в течение двух недель начнутся в шотландском Эдинбурге, затем продолжатся в английских городах Лондон и Ньюкасл.
News.ru вчера в 20:43
Экономика
Инвесторы в зеленую энергетику в России предупредили о форс-мажорах
Несколько крупных инвесторов, занимающихся развитием возобновляемых источников энергии, предупредили своих партнеров и клиентов о возможном наступлении форс-мажорных обстоятельств и срыве сроков по объектам.
РБК 04:35
Общество
В Москве за два дня отменили более 660 штрафов водителям
Водителям, допустившим при оформлении цифрового пропуска ошибку в номере автомобиля, отменяют штрафы.
Российская газета 07:24
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22