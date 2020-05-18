Почему инвесторы бегут с рынка трежерис — в материале РИА Новости. Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.

Экономика Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей Правительство утвердило для владельцев коммерческой недвижимости отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним, если они в свою очередь отложат платежи для организаций, арендующих у них помещения. 8

Общество Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети. 9

Общество Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин. 71

Общество Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России Как минимум 186 медиков умерли в России после заражения коронавирусом, подсчитали в «Медиазоне».

Политика Жириновский предложил ликвидировать Совфед Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации. 44

Шоу-бизнес Брэдли Купер и Ирина Шейк отдали свою дочь учиться в русскую школу Трехлетняя дочь голливудского актера Брэдли Купера и российской супермодели Ирины Шейк учится в русской школе в Нью-Йорке.

Общество Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима. 55

Происшествия Стрелявший из окна дома в Москве задержан Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который стрелял из окна дома на юго-востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. 102

Технологии В России началась разработка новой спутниковой системы связи Началась разработка спутниковой группировки "Гонец" нового поколения, заявил Павел Черенков, гендиректор системы "Гонец", входящей в "Роскосмос".

Футбол «Зенит» хочет заключить новый контракт с Кокориным Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин может по истечении арендного соглашения вернуться в петербургский "Зенит".

Здоровье В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию. 247

Политика СБУ проверит интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным Служба безопасности Украины проверит интервью журналиста Дмитрия Гордона с экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской и с экс-главой минобороны самопровозглашенной ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым). 5

Общество Где в Самарской области выявили коронавирус 19 мая Во вторник, 19 мая в Самарской области подтверждены 65 случаев COVID-19: - 29 в Тольятти - 21 в Самаре - 3 в Сызрани - 3 в Красноярском районе - 2 в Новокуйбышевске - 2 в Ставропольском районе - 1 в Октябрьске - 1 в Волжском районе - 1 в Челно-Вершинском районе - 1 в Шенталинском районе 7 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (5 в Самаре, 2 в Сызрани). 134

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет. 142

Наука Препараты против коронавируса начинают тестировать в Британии Клинические испытания препаратов против коронавируса в течение двух недель начнутся в шотландском Эдинбурге, затем продолжатся в английских городах Лондон и Ньюкасл.