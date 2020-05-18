Экономика
РИА НовостиБольшая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Почему инвесторы бегут с рынка трежерис — в материале РИА Новости. Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
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Политика
Трамп использует запись переговоров Байдена и Порошенко – политолог
Москва, 19 мая 2020, 16:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил серьёзное оружие для своей предвыборной кампании, считает политолог Владимир Корнилов.
REGNUM 09:39
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Общество
Путин похвалил работу портала госуслуг
Президент Владимир Путин похвалил портал госуслуг, отметив, что его работа стала особенно востребованной после введения выплаты в 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет.
Взгляд.ру 10:27
Здоровье
«Медиазона»: в России от коронавируса умерли 186 медиков
В России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медиков. Об этом говорится в исследовании «Медиазоны».
Дождь 06:23
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30
Единоборства
Состояние отца Нурмагомедова ухудшилось, он впал в кому
Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап вновь впал в кому. Его состояние ухудшилось, пишет "Чемпионат".
Ruposters.ru 09:06
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова ответила хейтерам в сети
31-летняя Татьяна Брухунова нередко сталкивается с критикой в соцсети.
Paparazzi.ru 08:48
Экономика
Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российские банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям.
RT на русском 10:08
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия
Под Костромой возбудили дело на организатора COVID-вечеринки
Следствие в Костромской области возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, устроившего "коронавирусную вечеринку" на самоизоляции, во время которой мужчина заразил пятерых.
Российская газета 08:21
Политика
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Политика
Лавров рассказал о поставке медоборудования из США
Два авиарейса из США безвозмездно поставят медоборудование России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 10:20
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Регина, которая ранее была признана журналом «Гламур» Женщиной года-2019, а затем лишена этого титула, сделала ответный жест в знак признания правоты Грачевой.
Оka.fm 08:00
Общество
В Петербурге утвердили выплаты на детей от 3 до 7 лет
В Петербурге утверждён порядок предоставления выплат семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет.
DP.RU 09:42
Общество
В Петербурге запретили прощание с умершими
Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru 09:09
Общество
Богатые россияне начали покупать бункеры
Коммерсантъ 09:47
Общество
Семьям с детьми в кризис могут выплатить более 100 тысяч рублей
Семьи, где родители за время карантина и кризиса лишились работы, могут рассчитывать на выплаты от государства в течении трех месяцев более чем 100 тысяч рублей.
URA.Ru вчера в 21:23
Технологии
Россия развёртывает новую спутниковую систему связи
RT на русском 07:17
Авто
Представили новый Porsche 911 Targa
После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс вчера в 00:10
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Политика
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
Авто
Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus
Липецкое время вчера в 07:05
Происшествия
СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа
"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:53
Происшествия
В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв
Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
Армия и оружие
В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия
Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 08:50