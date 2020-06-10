За минувшие сутки в России жертвами коронавируса стали 216 человек. Такие данные приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Всего с начала пандемии жертвами болезни в стране стали 6354 человек.

Больше 200 человек умерли в России от коронавируса за сутки

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