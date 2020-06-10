Коронавирус
Национальная служба новостейБольше 200 человек умерли в России от коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России жертвами коронавируса стали 216 человек. Такие данные приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Всего с начала пандемии жертвами болезни в стране стали 6354 человек.
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Происшествия
Михаил Ефремов расплакался в зале суда
Uznayvse.ru 05:16
Экономика
«Известия»: Совфед планирует переложить уплату НДС на арендаторов
Совфед может переложить перечисление НДС с владельцев торговых и деловых центров на съемщиков помещений.
ТАСС вчера в 21:36
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Ведомости 05:39
Экономика
Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы
Падение потребительских расходов в стране в связи с введением карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2, было крайне неравномерным по регионам.
РБК 05:58
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Общество
Писатель Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом
Писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 04:13
Происшествия
Дело об убийстве Улофа Пальме закрыто спустя 34 года
Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было совершено еще в 1986 году.
Вести.Ru 05:39
Происшествия
В ульяновском СИЗО заключенные устроили бунт
В Ульяновской области подследственные, содержащиеся под стражей в следственном изоляторе № 1, устроили бунт.
Российская газета 02:07
Спорт
В Killing Floor 2 стартовали бесплатные выходные
CyberSport.ru вчера в 14:45
Политика
Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора
Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой вчера в 08:19
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2
Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM 03:51
Экономика
Бизнес освободили от налогов и взносов за второй квартал
Закон был разработан по инициативе Президента России, который поручил Правительству до 1 июня обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов (кроме НДС), авансовых платежей по налогам и страховых взносов малому и среднему бизнесу, в наибольшей степени пострадавшему из-за эпидемии коронавируса, а также социально ориентированным НКО.
ИА Клерк.Ру 01:50
Происшествия
Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым
Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым В Красноярске завершено расследование дела о подготовке теракта в школе.
Коммерсантъ 04:26
Транспорт
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Новый метод тестирования водителей на трезвость направлен на обсуждение в Общественную палату РФ.
Российская газета 01:41
Экономика
У российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии
Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:32
Происшествия
По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3
В СКР установили, что в ноябре 2018 года резервуар был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 актом, утвержденным директором предприятия.
Коммерсантъ 05:36
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Здоровье
Прикамье бьёт рекорд по числу выявленных носителей SARS-CoV-2 за сутки
За сутки, по состоянию на 10 июня, прирост составил 93 носителя SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба краевой администрации.
REGNUM 04:14
Культура
Арнольда Шварценеггера не хотели брать на роль во «Вспомнить все» из-за «Конана-варвара»
Popcornnews.ru 02:00
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Здоровье
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз
В Петербурге в последнее время резко выросла заболеваемость внебольничной пневмонией.
78.ru вчера в 10:48
Политика
Песков рассказал о попытках дестабилизации обстановки в России извне
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что имеющиеся данные говорят о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри России перед предстоящим голосованием по поправкам в конституцию, а также перед единым днем голосования осенью.
РИА Новости 05:40
Здоровье
Коронавирус добрался до Минфина Алтайского края
Заболели два сотрудника структурного подразделения ведомства Два сотрудника автономного учреждения "Алтайский центр финансовых исследований" заболели коронавирусом, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛ 05:40
Кино
HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН 03:21
Общество
Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу
Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% из 650 тыс. россиян, прошедших тестирование.
Известия 06:00
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе
Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru 08 июня в 06:37