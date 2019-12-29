Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

По словам Морозовой, ДНР готова выдать Киеву 55 человек, Украина намерена вернуть 87 удерживаемых лиц. Точное число освобожденных будет названо по итогам верификации, отмечает Газета.ru. Обмен пленными между Украиной и Донбассом начался в 12:00 (мск) в рамках выполнения Минских соглашений.
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Больше 20 пленных отказались возвращаться в ДНР при обмене

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:53, Ашберн
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Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
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«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток

С 28 декабря "Аэрофлот" приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток, сообщили в пресс-службе компании.
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Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
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«Ростелеком» опроверг утечку данных пользователей «Госуслуг»

"Ростелеком" проверил сообщения об утечке данных персональных данных пользователей единого портала госуслуг и не нашел следов несанкционированного вмешательства.
Вести.Ru 11:33
Политика

Два человека отказались участвовать в обмене пленными и остались в ДНР

Двое пленных из киевского списка отказались уезжать из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) на подконтрольную Украине территорию.
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Эксперты из Египта представили вниманию 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта, что особенно актуально в предстоящие новогодние праздники, связанные с посещением гостей.
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США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман.
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ПНС Ливии официально запросило военную поддержку Турции

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке, передает Reuters.
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Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
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