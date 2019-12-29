Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБольше 20 пленных отказались возвращаться в ДНР при обмене

Омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозва сообщила, что в рамках обмена пленными между Киевом и Донецком согласован обмен 87 человек на 55 соответственно.
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