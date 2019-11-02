Происшествия
Газета.RuБольше 30 детей отравились в отеле в Казани
Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану. Отмечается, что 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет обратились в медучреждения с признаками отравления 1 ноября.
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с чего всё началось
По факту массового отравления детей, разместившихся в гостинице «Кристалл» в Казани, возбуждено уголовное дело, сообщается в субботу, 2 ноября, на сайте Следственного комитета РФ по Татарстану.Известия04:03
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Футбол
«Зенит» готовит финальное предложение по Миранчукам
По словам собеседника, сине-бело-голубые сделают финальное предложение по братьям в зимнее трансферное окно.
ФАН вчера в 11:51
Общество
Менее четверти российских городов оказались с благоприятной средой
Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда.
Интерфакс вчера в 10:28
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 10:00
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
iReactor 10:29
Гаджеты
Redmi выпустил дешевый 40-дюймовый телевизор
The GEEK вчера в 18:45
Общество
Защита персональных данных мешает взысканию долгов за вывоз мусора
В октябре в организации заявляли, что около 10% региональных операторов по вывозу бытового мусора находятся в тяжёлом финансовом положении из-за неплатежей и низких тарифов.
Говорит Москва 10:30
Происшествия
В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе
Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
РИА Новости 06:52
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru вчера в 15:32
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Хоккей
Подколзин вошел в окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на Суперсерию
Нападающий клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "СКА-Нева" из Санкт-Петербурга Василий Подколзин вошел в окончательный состав сборной России по хоккею среди игроков не старше 20 лет на матчи Суперсерии с командами канадских юниорских лиг.
ТАСС Спорт 07:56
Футбол
«Динамо» в добавленное время ушло от поражения в игре с «Ахматом»
Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с грозненским «Ахматом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 09:47
Политика
Кремль отреагировал на призыв Киева о «репарациях за Донбасс»
В Кремле прокомментировали призыв Киева к Москве выплатить репарации за Донбасс, напомнив, что конфликт на юго-востоке Украины является сугубо внутренним делом этой страны.
ТК Звезда вчера в 08:47
Политика
Орешкин оценил торговое соглашение Китая и США
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США должны стабилизировать мировую экономику.
Московский Комсомолец 05:34
Экономика
Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%
"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Интерфакс вчера в 03:46
Единоборства
Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
РЕН ТВ вчера в 18:54
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Армия и оружие
Украина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений
Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря для проведения учений в Херсонской области.
Известия 09:42
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Кино
Леди Гага снимется в фильме Скотта об убийстве Гуччи
Американская певица Леди Гага примет участие в новом фильме режиссера Ридли Скотта о династии Гуччи, сообщает Variety.
Культуромания 10:27