Происшествия

Газета.RuГазета.RuБольше 30 детей отравились в отеле в Казани

Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану. Отмечается, что 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет обратились в медучреждения с признаками отравления 1 ноября.
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с чего всё началось

Срочная новость: массовое отравление детей в Казани

Сегодня в нашу редакцию обратились родители участников детского футбольного турнира в Казани. По их словам, участники турнира (дети от 7 лет) отравились едой в гостинице. Участников турнира поселили в гостинице «Кристалл» в Казани.
ГТРК Татарстанвчера в 17:15

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Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Интерфакс03:25

Все отравившиеся в Казани маленькие футболисты выписаны из инфекционной больницы

Казанский репортер07:45

В Казани из больницы выписали детей, госпитализированных с отравлением

РИА Новости06:44

Маленьких футболистов турнира России выписали из инфекционной больницы Казани

Татар-информ06:51

Трое детей, госпитализированных после отравления в казанской гостинице, выписаны

Kazanfirst.ru06:40

В Казани детей, госпитализированных из гостиницы с отравлением, выписали из больницы

БИЗНЕС Online07:47

Всех заболевших в казанском отеле детей выписали из больницы

ГТРК Татарстан08:48
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Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование русскими

Lenta.ru вчера в 12:48
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Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

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Московский Комсомолец 08:36
Общество

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Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Гаджеты

В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II

В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.
OAnews 00:11
Здоровье

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Общество

Кристина Асмус прокомментировала появление надгробия с ее портретом

Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости 08:45
Здоровье

Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли

Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.
РИА Новости 08:10
Политика

В Совфеде осудили паранойю Украины с ракетами для ударов по АЭС

В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
REGNUM 04:36
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова показала маленького сына от Тимати на видео

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Актуальные Новости 31 октября в 04:52
Происшествия

В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе

Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
РИА Новости 06:52
Общество

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Боксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом

Сообщается, что чемпиону мира по боксу до 79,38 кг Ковалеву не получилось уложиться в вес перед боем против мексиканца.
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На сей раз в репозитории agd5f/linux обнаружилась новая запись, которая подтверждает выход сразу пяти видеокарт на базе графического процессора AMD Navi 14.
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Авто

В Латвии построили внедорожник для Сатаны

Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
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РИА Новости 09:07
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Подколзин вошел в окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на Суперсерию

Нападающий клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "СКА-Нева" из Санкт-Петербурга Василий Подколзин вошел в окончательный состав сборной России по хоккею среди игроков не старше 20 лет на матчи Суперсерии с командами канадских юниорских лиг.
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Blizzard анонсировала Diablo IV

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В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке

Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
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Происшествия

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Автомобиль «впечатал» пенсионера в стену на парковке мэрии Москвы

Lenta.ru 08:31
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Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

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Музыка

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