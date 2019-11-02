Сегодня в нашу редакцию обратились родители участников детского футбольного турнира в Казани. По их словам, участники турнира (дети от 7 лет) отравились едой в гостинице. Участников турнира поселили в гостинице «Кристалл» в Казани.

с чего всё началось

Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану. Отмечается, что 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет обратились в медучреждения с признаками отравления 1 ноября.

Больше 30 детей отравились в отеле в Казани

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