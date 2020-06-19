Общество
ВедомостиБольше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
112 магазинов и заведений общепита, располагавшихся на ключевых торговых улицах Москвы, закрылись с начала марта по начало июня, передает РБК данные исследования 2ГИС. На Садовом кольце во время распространения коронавируса закрылись 64 точки, взамен их открылось 16 новых точек.
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с чего всё началось
На Арбате закрылись десять ресторанов и магазинов. За три месяца на улице открылся всего один непродовольственный магазин. Больше всего от ограничений пострадали заведения общепита — к началу июня на изученных центральных улицах прекратили деятельность 62, а открылись 16.РБК02:00
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Профиль 02:04
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«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры
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Суд в Ульяновске оставил Михаила Сычёва в СИЗО
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Общество
На парад Победы в Екатеринбурге смогут прийти зрители
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«Крылья Советов» победят «Ахмат» в первом матче 23-го тура РПЛ 19 июня
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