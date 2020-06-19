На Арбате закрылись десять ресторанов и магазинов. За три месяца на улице открылся всего один непродовольственный магазин. Больше всего от ограничений пострадали заведения общепита — к началу июня на изученных центральных улицах прекратили деятельность 62, а открылись 16.

с чего всё началось

112 магазинов и заведений общепита, располагавшихся на ключевых торговых улицах Москвы, закрылись с начала марта по начало июня, передает РБК данные исследования 2ГИС. На Садовом кольце во время распространения коронавируса закрылись 64 точки, взамен их открылось 16 новых точек.

Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции

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