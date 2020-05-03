Коронавирус

ЧС-ИНФОЧС-ИНФОБольше десяти тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России

На сегодняшний день общее количество выявленных зараженных COVID-2019 в России составляет 134 687. 10 633 из них зафиксировано за последние сутки. За все время пандемии сделано 4,1 миллиона тестов на COVID-2019.
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Больше десяти тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России

ЧС-ИНФО04:11

В России выявлено 10 533 новых случая заражения коронавирусом

Челнинские известия03:32

Снова антирекорд: в России за сутки выявили еще 9623 случая заражения коронавирусом

МИР 24вчера в 04:44
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Футбол

Тихонов раскритиковал зарплату Соболева в «Спартаке»

Ранее появилась информация, что «Спартак» предложит Соболеву четырехлетний контракт с годовой зарплатой 1,2 миллионов евро.
Metaratings вчера в 06:42
1
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,4K
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
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Здоровье

Проценко полагает, что коронавирус в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию

Сценарий распространения коронавирусной инфекции в Италии, где была "абсолютно катастрофическая" ситуация с заразившимися на севере страны, вряд ли схож с российским, считает главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко.
ТАСС 04:16
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Политика

Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
РИА Новости вчера в 23:03
8
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
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Общество

В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:41
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Политика

Чехия планирует открыть границы в июле

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что в июле страна полностью должна открыть границы с соседними странами — Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
Коммерсантъ вчера в 18:58
4
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей

Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС вчера в 13:24
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Политика

В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента.
РИА Новости вчера в 13:39
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Общество

В МЧС дали рекомендации по профилактике коронавируса

В МЧС посоветовали россиянам после возвращения с улицы промывать глаза, нос и горло, чтобы предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 03:03
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Политика

Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе

В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
1,3K
Общество

У 19 вновь выявленных заражённых не было симптомов

У 11 пациентов была диагностирована пневмония, у 13 – ОРВИ. Ещё 19 ничем не болели, ни имели никаких тревожных симптомов.
Русский Запад вчера в 05:23
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Общество

В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных

В Российской армии и военных учебных заведениях с марта по 2 мая заразились коронавирусом 2,6 тыс. человек, сообщается в бюллетене Минобороны.
РБК вчера в 14:13
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Армия и оружие

Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии

Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU 01 мая в 09:44
2,1K
Общество

В Испании из-за коронавируса умерли более 25 тыс. человек

По меньшей мере 25 100 человек умерли в Испании из-за нового коронавируса с начала распространения инфекции в стране.
ТАСС вчера в 05:15
Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
2,4K
Футбол

Клубы АПЛ могут доиграть сезон в Австралии

Власти сняли многие ограничения. В Перте находятся четыре крупных стадиона, которые смогут использовать английские клубы.
Спорт-Экспресс вчера в 21:15
Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:44
4
Политика

Шредер выступил за отмену санкций против России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
Российская газета 04:07
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Шоу-бизнес

Подросшая дочь Александра Абдулова стала красавицей

В начале марта Жене исполнилось 13 лет, и, как видно по последним фотографиям, наследница знаменитого актера заметно подросла и повзрослела.
Bimru.ru 04:09
1
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
665
Общество

Воробьев рассказал о наличии масок в аптеках Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что в аптеках есть маски. По его словам, ранее регион «не мог себе такого позволить».
Коммерсантъ 02:16
12
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы

Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
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Наука

Найдено эффективное средство от комаров

Faktom 01 мая в 09:07
2
Общество

В России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:46
Общество

Мировые поставки смартфонов показали крупнейшее падение в истории

На фоне пандемии коронавируса в период с января по март 2020 года поставки смартфонов сократились на 11,7%, что стало крупнейшим падением в истории.
АБН 01 мая в 14:23
Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

РБК вчера в 21:25
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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