На сегодняшний день общее количество выявленных зараженных COVID-2019 в России составляет 134 687. 10 633 из них зафиксировано за последние сутки. За все время пандемии сделано 4,1 миллиона тестов на COVID-2019.

Больше десяти тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. 654

Здоровье Проценко полагает, что коронавирус в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию Сценарий распространения коронавирусной инфекции в Италии, где была "абсолютно катастрофическая" ситуация с заразившимися на севере страны, вряд ли схож с российским, считает главврач больницы в Коммунарке в Новой Москве Денис Проценко. 4

Политика Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. 8

Политика Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу". 853

Общество В Кузбассе за сутки 13 человек заразились коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 17

Политика Чехия планирует открыть границы в июле Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что в июле страна полностью должна открыть границы с соседними странами — Словакией, Австрией, Германией и Польшей. 4

Политика В Госдуме прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената (верхняя палата) парламента страны Дариги Назарбаевой, сообщила пресс-служба президента. 64

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Общество У 19 вновь выявленных заражённых не было симптомов У 11 пациентов была диагностирована пневмония, у 13 – ОРВИ. Ещё 19 ничем не болели, ни имели никаких тревожных симптомов. 58

Общество В Испании из-за коронавируса умерли более 25 тыс. человек По меньшей мере 25 100 человек умерли в Испании из-за нового коронавируса с начала распространения инфекции в стране.

Футбол Клубы АПЛ могут доиграть сезон в Австралии Власти сняли многие ограничения. В Перте находятся четыре крупных стадиона, которые смогут использовать английские клубы.

Политика Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса. 4

Политика Шредер выступил за отмену санкций против России Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене. 373

Шоу-бизнес Подросшая дочь Александра Абдулова стала красавицей В начале марта Жене исполнилось 13 лет, и, как видно по последним фотографиям, наследница знаменитого актера заметно подросла и повзрослела. 1

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 665

Общество Воробьев рассказал о наличии масок в аптеках Подмосковья Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что в аптеках есть маски. По его словам, ранее регион «не мог себе такого позволить». 12

Общество В России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.

Общество Мировые поставки смартфонов показали крупнейшее падение в истории На фоне пандемии коронавируса в период с января по март 2020 года поставки смартфонов сократились на 11,7%, что стало крупнейшим падением в истории.