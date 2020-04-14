По-прежнему сложной остается ситуация в США. Здесь зарегистрировано уже 568 176 случаев коронавируса, 23 070 человек умерли от осложнений, вызванных заболеванием. По этим показателям США находятся на первом месте в мире, хотя число умерших последние три дня в стране сокращалось.

Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

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