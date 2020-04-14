с чего всё началось

По-прежнему сложной остается ситуация в США. Здесь зарегистрировано уже 568 176 случаев коронавируса, 23 070 человек умерли от осложнений, вызванных заболеванием. По этим показателям США находятся на первом месте в мире, хотя число умерших последние три дня в стране сокращалось.

Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Политика Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением. 30

Общество Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхом Гебрейсус назвал условия, при которых страны могут снимать ограничительные меры, введенные ранее из-за коронавируса.

Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 896

Политика Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений. 9

Политика Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом. 408

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 293

Энергетика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 68

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 288

Общество Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни. 4

Шоу-бизнес 42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница. 4

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Общество В Иркутской области подтверждено 40 случаев коронавируса На утро 14 апреля 2020 года в Иркутской области подтверждено 40 случаев инфицирования COVID-19, из которых госпитализировано 36 человек, двое выздоровело, двое больных умерло. 4

Здоровье Режиму самоизоляции в Красноярском крае дали очередные послабления Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе - на сегодняшний день зафиксировано 110 заболевших. 4

Общество Оперштаб Москвы рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом Уточняется, что общее число мест для пациентов с коронавирусом в больницах Департамента здравоохранения Москвы увеличится до 21 тыс. Ранее сообщалось, что более 6 тыс. человек в российской столице проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому. 75

Космос Россия планирует «застолбить» место для лунной базы в 2025 году Запуск на Луну тяжелой российской посадочной станции "Луна-27", вокруг которой в дальнейшем может начаться развертывание российской лунной инфраструктуры, запланирован на август 2025 года.