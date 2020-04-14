Коронавирус
Российская газетаБольше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
По-прежнему сложной остается ситуация в США. Здесь зарегистрировано уже 568 176 случаев коронавируса, 23 070 человек умерли от осложнений, вызванных заболеванием. По этим показателям США находятся на первом месте в мире, хотя число умерших последние три дня в стране сокращалось.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Ранее на сайте университета появилась информация о том, что число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 2 миллиона и составило 2 019 320 человек.РИА Новости21:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 23:03, Ашберн
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Российская газета 05:40
Политика
Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
Общество
Глава ВОЗ дал рекомендации по снятию ограничений из-за коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхом Гебрейсус назвал условия, при которых страны могут снимать ограничительные меры, введенные ранее из-за коронавируса.
РБК 22:47
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила коллегу Чернышева с юбилеем
13 апреля Навка празднует свой 45-й юбилей.
Народные новости 14:16
Здоровье
В ВОЗ оценили возможность повторного заражения Covid-19
Ранее врач назвал топ-5 мест, наиболее опасных для заражения коронавирусной инфекцией.
Mockva.ru 22:04
Политика
Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений.
Газета.Ru 20:19
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн 14:36
Общество
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом.
Lenta.ru 22:20
Здоровье
В Китае обозначили сроки начала второй волны пандемии коронавируса
Новая волна эпидемии коронавируса с большой долей вероятности накроет мир осенью.
Вечерний курьер 11:30
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Энергетика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Общество
Стали известны правила ежемесячных выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Наш Красноярский край 11 апреля в 01:37
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Общество
Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
Известия 21:45
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы
Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru 14:58
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну
Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Lenta.ru 13:17
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова
Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.
Passion.ru 16:25
Общество
В Иркутской области подтверждено 40 случаев коронавируса
На утро 14 апреля 2020 года в Иркутской области подтверждено 40 случаев инфицирования COVID-19, из которых госпитализировано 36 человек, двое выздоровело, двое больных умерло.
Областная газета (г. Иркутск) 22:29
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
Здоровье
Режиму самоизоляции в Красноярском крае дали очередные послабления
Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в регионе - на сегодняшний день зафиксировано 110 заболевших.
Sibnovosti.ru 06:27
Общество
Оперштаб Москвы рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом
Уточняется, что общее число мест для пациентов с коронавирусом в больницах Департамента здравоохранения Москвы увеличится до 21 тыс. Ранее сообщалось, что более 6 тыс. человек в российской столице проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 18:08
Космос
Россия планирует «застолбить» место для лунной базы в 2025 году
Запуск на Луну тяжелой российской посадочной станции "Луна-27", вокруг которой в дальнейшем может начаться развертывание российской лунной инфраструктуры, запланирован на август 2025 года.
РИА Новости 22:43
Армия и оружие
Новейший комплекс «Поле-21» поступил на вооружение войск ВВО
Как сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, специалисты радиоэлектронной борьбы ВВО получили на вооружение первую партию новейшей системы радиоподавления «Поле-21».
Военное дело 09:07
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18