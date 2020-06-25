Коронавирус
Радио SputnikСтимулирующие выплаты. В США покойникам выплатили 1,4 млрд долларов
Казначейство США выплатило мертвым людям около 1,4 миллиарда долларов в качестве стимулирующих выплат, сообщают Argumenti.ru со ссылкой на The Guardian. Отмечается, что соответствующая ошибка была выявлена в ходе финансовой проверки, которая прошла месяц назад.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
На выплаты «мертвым душам» компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд
Российская газетавчера в 15:50
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 12:01, Ашберн
Общество
На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Что происходит 08:46
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс 10:12
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Одним из глaвных прaздничных мeрoприятий в чeсть 75-й гoдoвщины Великой Победы стал грандиозный Концерт на Мамаевом кургане в городе Волгограде.
Evo-rus.com 05:11
Наука
У Солнца обнаружены новые частицы
Ученые из Итальянского национального института ядерной физики обнаружили у Солнца новые частицы, позволяющие узнать его металличность.
МонаВиста 11:34
Общество
Бари Алибасова госпитализировали в психиатрическую больницу
Продюсера и создателя группы «На-На» Бари Алибасова 26 июня забрали в психиатрическую лечебницу.
News.ru 06:25
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform вчера в 13:06
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Шоу-бизнес
Владимир Машков встал в защиту актеров с нетрадиционной ориентацией
Известный российский актер и режиссёр Владимир Машков встал в защиту актеров с нетрадиционной ориентацией.
Evo-rus.com 11:28
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Общество
Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок
Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет 05:02
Экономика
Московская биржа начала торги акциями Petropavlovsk
Московская биржа начала торги акциями Petropavlovsk, сообщила торговая площадка.
Finam.Ru вчера в 05:15
Здоровье
Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие аритмию
Использование сосудосуживающих препаратов может окончиться тахикардией и гипертоническим кризом, заявил Мясников, добавив, что даже самые простые капли в нос способны вызвать привыкание и проблемы с самочувствием.
Medical Note 07:31
Фигурное катание
Медведева победила Загитову в голосовании ISU Skating Awards 2020
Действующая олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не претендует ни на одну премию, кроме, возможно, Вклада в фигурное катание, где претенденты не указаны.
Спорт день за днем 09:46
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Общество
Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам заключения
Хакера Алексея Буркова, признавшего себя виновным в совершении киберпреступлений, суд в США приговорил к девяти годам заключения.
РБК 11:53
Общество
Вирусологи оценили возможность второй волны коронавируса в России
Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что о вероятности еще одной волны заболеваемости в России подтверждает схожая ситуация в других странах.
РБК 09:26
Кино
Робот впервые сыграет главную роль в фильме стоимостью 70 млн долларов
Робот по имени Эрика исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике.
Новый День 07:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Авто
Электрический седан BMW третьей серии вышел на тесты
Как сообщает британское издание Autocar, на унификацию техники с моделью BMW i4 рассчитывать не стоит: скорее всего, по примеру кроссовера iX3, созданной на основе стандартного X3, седану достанется один электромотор на задней оси.
Авторевю 08:41
Происшествия
Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей
В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
Авто
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru 04:19
Футбол
«Ростов» сообщил РПЛ о готовности сыграть против «Арсенала»
«Ростов» сообщил Российской-премьер лиге о готовности провести матч 24-го тура против тульского «Арсенала».
РБК 11:20
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании малолетней дочери оправдали в Татарстане
Суд в Татарстане оправдал местного жителя, которого обвиняли в изнасиловании полуторагодовалой дочери.
РЕН ТВ 11:32
Общество
Татарстан откладывает второй этап послаблений по коронавирусу
Власти Татарстана пока не приняли решение о переходе на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Казань 04:23
Транспорт
Поезда в Калининград из Москвы и Петербурга начнут ходить с 1 июля
РЖД согласовали возобновление движения пассажирских поездов в Калининград из Санкт-Петербурга и Москвы. Составы начнут курсировать с 1 июля.
News.ru 05:06
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49