Коронавирус

Радио SputnikРадио SputnikСтимулирующие выплаты. В США покойникам выплатили 1,4 млрд долларов

Казначейство США выплатило мертвым людям около 1,4 миллиарда долларов в качестве стимулирующих выплат, сообщают Argumenti.ru со ссылкой на The Guardian. Отмечается, что соответствующая ошибка была выявлена в ходе финансовой проверки, которая прошла месяц назад.
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В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

РБК01:41

В США более 1 млн «мертвых душ» получили компенсацию за COVID-19

Газета.Ruвчера в 17:04

Стимулирующие выплаты. В США покойникам выплатили 1,4 млрд долларов

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В США более миллиона «мертвых душ» получили компенсацию за COVID-19

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На выплаты «мертвым душам» компенсаций по COVID-19 в США ушло $1,4 млрд

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В США миллионы «мертвых душ» получили выплаты за COVID-19

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Администрация Трампа попалась на выплатах мертвым

Аргументы неделивчера в 11:42
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Наука

У Солнца обнаружены новые частицы

Ученые из Итальянского национального института ядерной физики обнаружили у Солнца новые частицы, позволяющие узнать его металличность.
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Общество

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Происшествия

В Сочи спасатели вытащили из моря тонущий воздушный шар с пилотом

Газета.Ru 08:29
Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
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Шоу-бизнес

Владимир Машков встал в защиту актеров с нетрадиционной ориентацией

Известный российский актер и режиссёр Владимир Машков встал в защиту актеров с нетрадиционной ориентацией.
Evo-rus.com 11:28
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
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Общество

Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет 05:02
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Экономика

Московская биржа начала торги акциями Petropavlovsk

Московская биржа начала торги акциями Petropavlovsk, сообщила торговая площадка.
Finam.Ru вчера в 05:15
Здоровье

Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие аритмию

Использование сосудосуживающих препаратов может окончиться тахикардией и гипертоническим кризом, заявил Мясников, добавив, что даже самые простые капли в нос способны вызвать привыкание и проблемы с самочувствием.
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Фигурное катание

Медведева победила Загитову в голосовании ISU Skating Awards 2020

Действующая олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не претендует ни на одну премию, кроме, возможно, Вклада в фигурное катание, где претенденты не указаны.
Спорт день за днем 09:46
Политика

Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
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Общество

Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам заключения

Хакера Алексея Буркова, признавшего себя виновным в совершении киберпреступлений, суд в США приговорил к девяти годам заключения.
РБК 11:53
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Общество

Вирусологи оценили возможность второй волны коронавируса в России

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что о вероятности еще одной волны заболеваемости в России подтверждает схожая ситуация в других странах.
РБК 09:26
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Происшествия

Жительница Астрахани убила сына и замуровала его тело в бетон

РИА Новости 09:36
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Кино

Робот впервые сыграет главную роль в фильме стоимостью 70 млн долларов

Робот по имени Эрика исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
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Авто

Электрический седан BMW третьей серии вышел на тесты

Как сообщает британское издание Autocar, на унификацию техники с моделью BMW i4 рассчитывать не стоит: скорее всего, по примеру кроссовера iX3, созданной на основе стандартного X3, седану достанется один электромотор на задней оси.
Авторевю 08:41
Происшествия

Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей

В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
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Авто

С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru 04:19
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Футбол

«Ростов» сообщил РПЛ о готовности сыграть против «Арсенала»

«Ростов» сообщил Российской-премьер лиге о готовности провести матч 24-го тура против тульского «Арсенала».
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Обвиняемого в изнасиловании малолетней дочери оправдали в Татарстане

Суд в Татарстане оправдал местного жителя, которого обвиняли в изнасиловании полуторагодовалой дочери.
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Татарстан откладывает второй этап послаблений по коронавирусу

Власти Татарстана пока не приняли решение о переходе на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
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Транспорт

Поезда в Калининград из Москвы и Петербурга начнут ходить с 1 июля

РЖД согласовали возобновление движения пассажирских поездов в Калининград из Санкт-Петербурга и Москвы. Составы начнут курсировать с 1 июля.
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
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