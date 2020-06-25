Казначейство США выплатило мертвым людям около 1,4 миллиарда долларов в качестве стимулирующих выплат, сообщают Argumenti.ru со ссылкой на The Guardian. Отмечается, что соответствующая ошибка была выявлена в ходе финансовой проверки, которая прошла месяц назад.

Культура Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане Одним из глaвных прaздничных мeрoприятий в чeсть 75-й гoдoвщины Великой Победы стал грандиозный Концерт на Мамаевом кургане в городе Волгограде. 279

Наука У Солнца обнаружены новые частицы Ученые из Итальянского национального института ядерной физики обнаружили у Солнца новые частицы, позволяющие узнать его металличность. 12

Общество Бари Алибасова госпитализировали в психиатрическую больницу Продюсера и создателя группы «На-На» Бари Алибасова 26 июня забрали в психиатрическую лечебницу. 15

Экономика Московская биржа начала торги акциями Petropavlovsk Московская биржа начала торги акциями Petropavlovsk, сообщила торговая площадка.

Здоровье Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие аритмию Использование сосудосуживающих препаратов может окончиться тахикардией и гипертоническим кризом, заявил Мясников, добавив, что даже самые простые капли в нос способны вызвать привыкание и проблемы с самочувствием. 19

Фигурное катание Медведева победила Загитову в голосовании ISU Skating Awards 2020 Действующая олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не претендует ни на одну премию, кроме, возможно, Вклада в фигурное катание, где претенденты не указаны.

Политика Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию. 329

Общество Вирусологи оценили возможность второй волны коронавируса в России Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что о вероятности еще одной волны заболеваемости в России подтверждает схожая ситуация в других странах. 1K

Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 1K

Авто Электрический седан BMW третьей серии вышел на тесты Как сообщает британское издание Autocar, на унификацию техники с моделью BMW i4 рассчитывать не стоит: скорее всего, по примеру кроссовера iX3, созданной на основе стандартного X3, седану достанется один электромотор на задней оси.

Происшествия Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео. 153

Общество Татарстан откладывает второй этап послаблений по коронавирусу Власти Татарстана пока не приняли решение о переходе на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. 17