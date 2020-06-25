Коронавирус

Цензуры.НетЦензуры.НетБольше миллиона «мёртвых душ» получили выплаты по коронавирусу в США

В докладе ведомства сообщается, что эта ситуация произошла из-за спешки. Данные людей, которые должны получить стимулирующие выплаты на фоне распространения коронавируса, не сопоставили с базой регистрации умерших. В результате материальную помощь начислили примерно миллиону «мёртвых душ».
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с чего всё началось
Правительство США выплатило более $1,4 млрд «мертвым душам» в качестве стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе
 Счетной палаты.
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В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

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