с чего всё началось

В докладе ведомства сообщается, что эта ситуация произошла из-за спешки. Данные людей, которые должны получить стимулирующие выплаты на фоне распространения коронавируса, не сопоставили с базой регистрации умерших. В результате материальную помощь начислили примерно миллиону «мёртвых душ».

Больше миллиона «мёртвых душ» получили выплаты по коронавирусу в США

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