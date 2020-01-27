Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" завила, что в текущем году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребенка и 551 тыс. - на второго. Об этом 27 января сообщает РИА "Новости".

558 тысяч россиян получат маткапитал на первого ребенка в 2020 году

Происшествия Найден отец, оставивший детей в Шереметьево Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.

Политика «Выставил себя идиотом»: политолог оценил речь Зеленского в Польше Русофобская речь в духе Петра Порошенко, произнесенная Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу, помогла ему в третий раз за неделю выставить себя человеком недалекого ума, заявил политолог, Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Армия и оружие Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.

Политика Асад обсудил с российскими дипломатами ситуацию в Сирии Уточняется, что у Асада побывала российская делегация, в составе которой находились Александр Лаврентьев (спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию) и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Авто Германия выпустит дешевый народный электромобиль Производить электрокар будет компания Sono Motors, известный немецкий стартап, появившийся в 2016 году именно с целью создания дешевого электрического автомобиля.

Политика Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.

Космос Успехи SpaceX откроют новую страницу в истории NASA Первый пилотируемый корабль SpaceX Dragon прошёл одну из главных проверок, и NASA сможет возобновить запуск космонавтов с территории Соединённых Штатов уже этой весной – об этом сообщает The Guardian.

Гаджеты Microsoft выпустит обновление для Windows 7 Патч для патча планировался выйти для коммерческих пользователей, которые приобрели платную поддержку Windows 7. Но по всей видимости Microsoft решили выпустить апдейт для всех.

Общество Самый богатый человек Украины купил виллу во Франции Вокруг виллы раскинулась территория в 14 гектаров. Вилла Les Cedres теперь принадлежит самому богатому человеку Украины по версии Forbes.

Армия и оружие Российские инспекторы посетят военный объект США в Германии «В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта США на территории Германии», - сказал Сергей Рыжков.