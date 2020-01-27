Общество

Lenta.ruLenta.ruБольше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости. Деньги на первого ребенка получат 558 тысяч граждан страны, на второго — 551 тысяча.
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Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году

ТАСС11:48

На новые пособия на детей в 2020 году смогут претендовать 2,4 млн россиян

Интерфакс10:55

Маткапитал на первого ребенка в 2020 году могут получить 558 тысяч россиян

Газета.Ru10:00

Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Lenta.ru10:15

Голикова оценила, сколько миллиардов направят на новые детские пособия

URA.Ru10:14

В этом году более миллиона россиян смогут получить материнский капитал

РИА Новости10:02

В 2020 году более 2 миллионов россиян претендуют на пособия на детей от 3 до 7 лет

Комсомольская правда10:36
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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