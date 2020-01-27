Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости. Деньги на первого ребенка получат 558 тысяч граждан страны, на второго — 551 тысяча.

Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

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