Общество

Lenta.ruLenta.ruБольше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости. Деньги на первого ребенка получат 558 тысяч граждан страны, на второго — 551 тысяча.
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Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году

ТАСС11:48

В 2020 году более 2 миллионов россиян претендуют на пособия на детей от 3 до 7 лет

Комсомольская правда10:36

Маткапитал на первого ребенка в 2020 году могут получить 558 тысяч россиян

Газета.Ru10:00

Голикова оценила, сколько миллиардов направят на новые детские пособия

URA.Ru10:14

В этом году более миллиона россиян смогут получить материнский капитал

РИА Новости10:02

Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Lenta.ru10:15

Расходы на маткапитал обойдутся федеральному бюджету почти в 300 миллиардов рублей

Vtambove.ruвчера в 02:12
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Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
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Отец бросил своих детей в аэропорту Шереметьево

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Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян

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На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

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Ольга Бузова выйдет замуж за Давида Манукяна

Телеведущая Ольга Бузова выйдет замуж за своего бойфренда Давида Манукяна.
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В Китае вылечили первого человека, больного коронавирусом

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РИА Новости вчера в 00:00
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Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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