Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости. Деньги на первого ребенка получат 558 тысяч граждан страны, на второго — 551 тысяча.

Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Политика Стыдно за Киселева: как телеведущий скрыл правду о Бандере Замечательный пример того, как делается пропаганда, продемонстрировал в последнем выпуске своей авторской программы «Вести недели» небезызвестный Дмитрий Киселёв, посвятивший один из сюжетов самому одиозному для российских властей историческому деятелю Украины Степану Бандере.

Политика В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.

Шоу-бизнес Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.

Политика Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Здоровье ВОЗ включил центр Роспотребнадзора в реестр по коронавирусу «Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.

Биатлон Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+ 27, 5), Антон Бабиков - седьмой (+ 47, 1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Происшествия В Греции российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы Двое российских моряков были приговорены апелляционным судом города Каламат в Греции к 395 годам тюремного заключения за незаконную перевозку нелегальных мигрантов, что приравнено местным законодательством к работорговле.

Экономика Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».